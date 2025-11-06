Panemunės kriminalas: sūnaus įkalintą mamą vadavo visos specialiosios tarnybos

Apie šį įvykį praneša Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba savo suvestinėje apie praėjusios paros iškvietimus. Joje teigiama, kad 14.04 val. sulaukta Greitosios medicinos pagalbos tarnybos dispečerės prašymo padėti jos kolegoms patekti į vieną Mažosios gatvės pirmojo aukšto butą su šarvuotomis durimis.
Ugniagesiams gelbėtojams atvykus nurodytu adresu, paaiškėjo, kad šiame bute sūnus yra užrakinęs senyvo amžiaus mamą, kuriai galimai reikia skubios medikų pagalbos. Pastaruosius išsikvietė ji pati, tačiau neturi galimybės įsileisti atvykusių medikų, nes sūnus išeidamas užrakino duris ir išsinešė raktus.
Greitosios medikai teigė bandę moters sūnaus ieškoti patys, tačiau paskambinus jam telefonu, išgirdo tik keiksmus bei atsisakymą grįžti namo ir atrakinti buto duris.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, galimai netoliese buvęs ir jų autocisterną išvydęs užrakintosios sūnus visgi namo sugrįžo. Tačiau ir toliau buvo nusiteikęs agresyviai. Kilo įtarimų ir dėl jo blaivumo, dėl ko jau kviesta pagalbon ir policija.
Atvykusiems policijos pareigūnams pavyko užrakintosios sūnų priversti atrakinti buto duris. Patekus į vidų ir greitosios medikams apžiūrėjus ten rastą 83-ejų metų moterį, konstatuota, kad skubiai vežti jos į gydymo įstaigą nereikia.
Anot policijos atstovės, tuo ši sumaištis ir baigėsi – jos kolegos dėl užrakintosios 55-erių metų sūnaus elgesio nepradėjo jokio tyrimo. Tai siejama su jo mamos turimomis specifinėmis sveikatos problemomis.
Pasiteiravus policijos atstovės, ar šiuo adresu jos kolegoms tenka vykti dažnia, atsakyta, kad tokios informacijos ji neturi.
Tačiau po tokių specialiųjų tarnybų sąnaudų, bandant padėti pagalbos prašančiai moteriai, ir nežinant, kas jos laukia toliau, likus su agresyviai nusiteikusiu sūnumi, visgi kyla klausimas, kas ir kaip turi spręsti tokias problemas ir efektyviau, ir mažesnėmis sąnaudomis.
