Per parą šalyje – šeši lavonai: vienas iš jų rastas sandėliuke

Anot Policijos departamento, apie 5.56 val. Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, bute, rastas mirusio vyro, gimusio 1990 metais, kūnas.
Laikinojoje sostinėje vyro, gimusio 1979 metais, lavonas rastas apie 10.50 val. Nurodoma, kad kūnas pastebėtas Kovo 11-osios gatvėje, prie namo.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, 8.40 val. Šiauliuose, Tilžės gatvėje, namuose, rastas vyro, gimusio 1981 metais, lavonas be išorinių sužalojimų.
Anot Panevėžio policijos, apie 11.36 val. Panevėžyje, Beržų gatvėje, rastas moters, gimusios 1983 metais, kūnas.
Dar dviejų žmonių lavonai sekmadienį rasti uostamiestyje.
Klaipėdos AVPK duomenimis, apie 11.12 val. Naujakiemio gatvėje, bute, rastas mirusio vyro, gimusio 1988 metais, kūnas.
Kito vyro, gimusio 1961 metais, kūnas rastas 11.46 val. Klaipėdoje, Žardininkų gatvėje, daugiabučio rūsyje esančiame sandėliuke.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
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