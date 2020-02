Paryčių tragedija – vis dar su dviem nežinomaisiais

Nors jau prasidėjo dvylikta para, kai „Via Baltica“ ruože ties Jonučiais vieno automobilio buvo partrenktas , o kito pervažiuotas be jokių atšvaitų paryčiais važiuojamoje kelio dalyje buvęs vyriškis, iki šiol velionio asmenybė nenustatyta. Kaip ir nerastas jį pervažiavęs ir iš įvykio vietos pasišalinęs vairuotojas.

Savižudybės versiją paneigė nešulys

Kaip jau rašyta, ši tragedija įvyko sausio 23-iosios paryčiais – 6.49 val. magistraliniame kelyje A5 (Kaunas-Marijampolė-Suvalkai) ties Garliavos prieigose esančia degaline „Viada“.

Nežinomąjį, kuris, patikslintais duomenimis, – smulkaus sudėjimo, pražilęs ir vizualiai – apie 50 metų, nors jo amžių dėl patirtų sužalojimų apibūdinti gana sudėtinga, tik pagal drabužius manoma, kad jis buvo pusamžis, pirmiausiai kliudė automobilis „Audi“, vairuojamas 58-erių metų vyro.

Šis teigė, kad iš pradžių minėtas pėsčiasis stovėjo kelkraštyje. Tačiau, likus vos keliems metrams iki jo automobilio kažkodėl neleistinoje vietoje išėjo į važiuojamąją kelio dalį.

Versiją, kad galbūt jis sąmoningai puolė po ratais, paneigia nežinomojo nešulys – batonas ir jogurtas.

„Kauno dienos“ skaitytojo nuotr.

Žinoma tik automobilio spalva

„Audi“ vairuotojas teigia dar puolęs stabdyti automobilį.

Tačiau, šioje vietoje leistinas 90 km/val. greitis. Ir, žinoma, tai padaryti buvo sunku. Partrenkęs šį tamsiai vilkėjusį ir jokio atšvaito neturėjusį pėsčiąjį, jis dar bandė perspėti kitus kolegas, kad šie neužvažiuotų ant gulinčiojo. Pamatęs, kad ta pačia pirmąja eismo juosta Kauno link artėja dar vienas automobilis, jis bandė šio vairuotoją perspėti mosuodamas pirmu po ranka pasitaikiusiu daiktu – benzino baku. Tačiau, tai nepadėjo.

Pirminiais duomenimis, kito automobilio, kuris buvo šviesios spalvos ir nedidelis, vairuotojas, pervažiavęs ant važiuojamosios kelio dalies gulintį partrenktąjį, iš pradžių dar lyg ir bandė įvykio vietoje stabdyti. Tačiau, panašu, kad netrukus persigalvojo ir skubiai pasišalino nežinoma kryptimi.

Neatmetama, kad tai galėjo būti į darbą ar mokslus Kaune skubėjęs vairuotojas. Tačiau, kadangi tragedija įvyko tamsiu paros metu bei dar ne per rytinio piko valandas, be to, neatsiliepė nė vienas šiuo keliu tada važiavęs vairuotojas, įsirengęs savo automobilyje vaizdo registratorių, kol kas pabėgusiojo iš įvykio vietos paieškos į priekį nepasistūmėjo.

Titaniškos pastangos – bevaisės

Aiškinantis velionio asmenybę, realiausios versijos buvo, kad jis - arba vietinis gyventojas, arba taip pat ėjo į darbą.

Tačiau, kol kas nė viena iš jų nepasitvirtino. Nors velionio nuotraukos rodytos ir Garliavos, ir Garliavos apylinkių seniūnijų darbuotojams. Ir net buvo apsistota ties vieno panašaus vyriškio asmenybe, tačiau, paaiškėjo, kad šis – gyvas ir sveikas.

Viltasi, kad nustatyti velionio asmenybę padės ir tarp jo daiktų rastas mobilusis telefonas. Tačiau, šis buvo be SIM kortelės. Ir, paaiškėjo, kad jis – ne žuvusiojo.

Pagal velionio pirštų atspaudus patikrinta ir teistų asmenų kartoteka, nors jis ir neturėjo jokių tatuiruočių. Šis patikrinimas atsakė tik į vieną klausimą – kad velionis nebuvo teistas.

Benamis ar vienišius?

Realiausia versija, kodėl niekas žuvusiojo nepasigenda, - arba jis buvo benamis, arba gyveno vienas ir niekur nedirbo.

Galutinių velionio palaikų skrodimo išvadų, kurios atsakys ir į klausimą, ar žūties valandą jis buvo blaivus, taip dar nėra.

Galinčių padėti rasti atsakymus į neatsakytus klausimus skambučių pareigūnai laukia šiais telefonų numeriais: (8 700) 64490 ar (8 700) 64491 (visą parą) arba el. pašto adresu: nerijus.korzeniauskas@policija.lt.