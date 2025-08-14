Pasimokykite iš svetimų klaidų: po sukčių skambučių – dešimttūkstantiniai nuostoliai

Trečiadienį, 8.49 val., į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1958 m.).
Jis pareiškė, kad nuo gegužės 26 iki liepos 21 dienos Klaipėdoje, investuodamas finansų rinkose, nepažįstamam asmeniui į jo nurodytas sąskaitas pervedė 19 tūkst. 40 eurų.
Gavusi šį pareiškimą, policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.
Tą pačią dieną, apie 17.21 val., į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras. Jis pareiškė, kad apie 15.15 val. Šalčininkų rajone, Čiužiakampio kaime, jam paskambino nepažįstami asmenys.
Jie kalbėjo rusų kalba ir prisistatė banko, policijos ir telekomunikacijos darbuotojais.
Skambinusieji apgaulės būdu išviliojo 17 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Trečiadienio vakarą, apie 21.02 val., į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1950 m.).
Jis pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 13 val., Kauno rajone, Vilkijoje, jam paskambino nepažįstami asmenys. Jie kalbėjo rusų kalba ir prisistatė policijos darbuotojais.
Sukčiai apgaulės būdu išviliojo 22,9 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Kaip pranešė Vilniaus policija, trečiadienį gautas moters (gim. 1977 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną, apie 8.56 val., sostinėje jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę banko, policijos ir telekomunikacijų įmonės darbuotojais, apgaule išviliojo 6,5 tūkst. eurų.
Pinigus moteris atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Naujausi komentarai