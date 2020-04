Paskelbtas nuosprendis Šančių tragedijos byloje: kaltininkė jo išklausyti nepanoro

Kaltinta grubiu pažeidimu

Kaip jau rašyta, tragedijos metu vaiko auginimo atostogose buvusi ir iki šiol, kaip teigė teismui, jose esanti A.Statkevičiūtė kaltinta įvažiavusi visureigiu „Audi Q5“ į pėsčiųjų perėją, neįsitikinusi ar ja neina pėstieji ir viršydama leistiną greitį.

Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistai nustatė, kad A.Juozapavičiaus prospekte leistiną 50 km/val. greitį ji viršijo 10-20 km/val.

Šešiolikmetis buvo nusviestas apie 30 metrų nuo įvykio vietos. Tragedija įvyko šiam Rusijos piliečiui, viešėjusiam su tėvais pas Kaune gyvenančius giminaičius, grįžtant nuo Nemuno į senelės namus, esančius tame pačiame prospekte – vos už stotelės nuo nelaimės vietos.

Jis mirė už aštuonių valandų Kauno klinikų vaikų reanimacijoje.

Tragedija įvyko 2018-ųjų liepos 31-osios popietę ne vieną panašią nelaimę menančioje nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje ties A.Juozapavičiaus prospekto ir Rusų gatvės sankryža, esančia Šančių kapinių prieigose.

Dalijosi kalte su autobuso vairuotoju

Šešiolikmetis buvo partrenktas jau antroje eismo juostoje.

„Pirmąja eismo juosta važiavęs autobusas, į kurį aš orientavausi, artėdamas prie perėjos, nestabdė. Todėl maniau, kad ši tuščia. Tačiau, beveik susilyginus su autobusu, į mano automobilį kažkas bloškėsi. Kai išlipus pasiteiravau autobuso vairuotojo, kas čia buvo, šis atsakė, kad į perėją išbėgo berniukas“, – stojusi prieš teismą pasakojo A.Statkevičiūtė, teigusi, kad per dešimt vairavimo metų lig tol neturėjusi jokios avarijos. Tik dvi jau nebegaliojančias nuobaudas už menkus Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Anot A.Statkevičiūtės, jos kaltė – kad aklai pasitikėdama autobuso vairuotoju, nesulėtino greičio prie pėsčiųjų perėjos. Nors mano, kad šio neviršijo. Tačiau prisipažino tuo metu į spidometrą nežiūrėjusi.

„Turiu mažametį vaiką ir 60 km/val. greičiu mieste tikrai nevažinėju“, – tikino teisiamoji.

Tačiau, žuvusiojo artimuosius atstovaujančio advokato Nerijaus Plėdžio prašymu, jau po šių A.Statkevičiūtės parodymų prie bylos buvo prijungta ir esą mokslo duomenimis pagrįsta specialisto

išvada, kad atsižvelgiant į tai, jog velionis patyrė dubens kaulų lūžius, tikėtina, kad jį partrenkęs automobilis važiavo ne mažesniu kaip 66 km/val. greičiu.

Svarbiausio liudytojo pasakojimas

Autobuso vairuotojas teisme pasakojo, kad pagal grafiką tada truputį skubėjo, todėl važiavo tik 30-40 km/val. greičiu. Ir ties perėja, prie kurios jis artėjo, nebuvo jokio pėsčiojo.

Tačiau, likus iki jos apie penkiems metrams, staiga prieš autobusą prabėgo jaunuolis. Jis net nestabdė autobuso. Ir netrukus išvydo, kaip minėtas pėsčiasis skrenda ore į priekį, porą kartų verčiasi ir krenta ant važiuojamosios kelio dalies. Tik tada autobuso vairuotojas teigė pamatęs šalia jo – antroje eismo juostoje sustojusį visureigį, kurio vairuotoja dabar teisiama.

Viena šalia nelaimės vietos gyvenanti liudytoja teisme pasakojo mačiusi, kaip visureigio vairuotoja buvo priėjusi prie autobuso vairuotojo ir šiam kažką padavė. Po to jie dar pasišnekėjo. Ir autobuso vairuotojas nuvažiavo, nesulaukęs nei greitosios, nei policijos.

Šios liudytojos kaimynė taip pat teigė mačiusi, kaip visureigio vairuotoja ne kartą buvo priėjusi prie autobuso vairuotojo. Ir jiems labiau rūpėjo bendravimas tarpusavyje, negu pagalbos partrenktajam suteikimas.

Nelaimės vieta

Pareikštas šešiaženklis ieškinys

Nukentėjusiaisiais šioje byloje buvo pripažinti aštuoni velionio artimieji.

Jie prašė priteisti iš A.Statkevičiūtės bendrą 150 tūkst. eurų moralinį atlygį. Dar 5 tūkst. eurų buvo įvertinta padaryta turtinė žala. Dėl jos civiliniu atsakovu šioje byloje buvo pripažintas ir „Lietuvos draudimas“, kurio paslaugomis naudojosi teisiamoji.

Viena iš nukentėjusiaisiais pripažintų velionio artimųjų – Kaune gyvenanti žuvusiojo teta teisme teigė, kad sūnėnas negalėjo išbėgti į gatvę. „Jis buvo nepaprastai atsakingas, pareigingas ir labai atsargus. Be to, su paplūdimio šlepetėmis. Ir aš manau, kad teisiamoji jį pamatė per vėlai, nes važiavo per dideliu greičiu“, – nevyniojo žodžių į vatą ši kaunietė.

Be to, ji teigė ketinusi atleisti teisiamajai, jeigu ši pripažintų savo kaltę. Tačiau po to, kai ši melagingai apkaltino žuvusįjį, apie tai jau negali būti jokios kalbos.

Siūlė maksimalią lygtinę bausmę

Už kelių eismo taisyklių pažeidimą, kurį padarė blaivus vairuotojas, sukėlusį kito asmens mirtį, kuo buvo kaltinama 31-erių A.Statkevičiūtė, Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.

Kaltinimą šioje didelį atgarsį visuomenėje sukėlusioje byloje palaikęs prokuroras Mindaugas Šukys siūlė skirti teisiamajai šešerių metų laisvės atėmimo bausmę, atidedant jos vykdymą maksimaliam trejų metų terminui. Ir įpareigojant minėtą laikotarpį naktimis būti namuose bei dirbti. Tuo pačiu atimant ir teisę trejus metus vairuoti transporto priemonę.

Anot prokuroro, be kitų įrodymų teisiamosios kaltę patvirtina eksperto, peržiūrėjusio netoli pėsčiųjų perėjos esančios parduotuvės „Rimi“ vaizdo kamerų įrašus, konstatavimas, kad jos automobilio greitis tada buvo 79-88 km/val.

Be to, pasak valstybės kaltintojo, turėtų būti patenkinti ir penkių iš aštuonių nukentėjusiaisiais šioje byloje pripažintų asmenų – žuvusiojo tėvų, brolio, močiutės bei tetos ieškiniai, nes jie prarado artimąjį, su kuriuo siejo ateitį. O Lietuvos teismai tokiais atvejais priteisia ir po 50 tūkst. eurų neturtinės žalos.

Nukentėjusieji prašė realaus įkalinimo

Visus aštuonis nukentėjusiuosius atstovavęs advokatas N.Plėdys su prokuroro siūlyta bausme nesutiko. N.Plėdys teigė, kad jo atstovaujamieji prašo skirti A.Statkevičiūtei realią laisvės atėmimo bausmę, nes ši ne tik nesuteikė nukentėjusiajam jokios pagalbos ir net neiškvietė greitosios medikų, bet ir savo kaltę pripažino tik iš dalies, dalindamasi šia su pačiu žuvusiuoju, neatsiprašė jo artimųjų bei neatlygino iki šiol jiems bent dalies padarytos žalos.

Anot N.Plėdžio, teisiamosios kaltę neginčijamai įrodo ir jos iš karto po įvykio policijos pareigūnei duoti parodymai, kuriuose pripažino, kad nespėjo sustoti prie pėsčiųjų perėjos, kai autobusas prie jos sustojo. Tačiau, teisme jau A.Statkevičiūtė pasakojo, kad autobusas prie pėsčiųjų perėjos net nestabtelėjo, o vaikinukas per ją bėgo, ką patvirtino tik autobuso vairuotojas, turbūt ir todėl, kad pats norėjo išvengti administracinės atsakomybės už Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Nors tikėtina, kad teisiamoji ne tik nepastebėjo artėjančios pėsčiųjų perėjos, bet ir prieš šią sustojusio autobuso, nes, remiantis byloje esančiu tarnybiniu pranešimu dėl jos mobiliojo telefono tyrimo, A.Statkevičiūtė šiuo naudojosi ir vairuodama automobilį prieš pat tragediją.

Prašydamas teismo tenkinti nukentėjusiųjų ieškinius, jų advokatas prašė atsižvelgti ir į tai, kad žuvusysis buvo genialus jaunuolis, nes, būdamas šešiolikos, jau turėjo 147 apdovanojimus įvairiose mokslo srityse. O teisiamoji, versdama jam pačiam kaltę dėl to, kas įvyko, ne tik jį nepagrįstai apjuodino, bet ir įskaudino žuvusiojo artimuosius, kurie teisme pasakojo, kaip jis pedantiškai laikydavosi Kelių eismo taisyklių: visada versdavo tėvus prisisegti saugos diržus – net ir sėdint automobilio gale, ir visada pristabdydavo skubėti per pėsčiųjų perėją linkusią savo močiutę.

Paskutinį žodį vainikavo ašaros

Teisiamosios advokatė Karina Račkauskienė teigė, kad per griežta ne tik nukentėjusiųjų, bet ir prokuroro prašoma bausmė. Nes jos ginamoji padarė neatsargų nusikaltimą, yra neteista, viena augina mažametį vaiką ir bandė ne tik kviesti partrenktam jaunuoliui greitosios medikus, bet ir atsiprašyti šio artimųjų. Tačiau, jai bendrauti su žuvusiojo mama neleido šios sesuo. O po įvykio jos ginamoji buvo ištikta šoko, dėl ko ir nesugebėjo iškviesti specialiųjų tarnybų. Tačiau, jai siūloma bausmė, didesnė už gresiančios vidurkį.

Be to, anot K.Račkauskienės, jos ginamosios kaltė grindžiama tik prielaidomis ir išvedžiojimais. O žuvusysis taip pat kaltas dėl to, kas įvyko, nes žengė į pėsčiųjų perėją, neįsitikinęs, kad tai saugu. Ir dar bėgte. Dėl to K.Račkauskienė prašė mažinti ir žuvusiųjų tėvų bei brolio prašomas jiems priteisti sumas. O kitų nukentėjusiųjų, tarp kurių yra ir velionio tėvo teta bei močiutės sesuo ir šios sūnus, prašymus atmesti.

Pati A.Statkevičiūtė, suteikus jai teisę į paskutinį žodį, sakė, kad pripažįsta savo kaltę – jog buvo nepakankamai atidi. Ir labai dėl to pergyvena. Be to, supranta, ką jaučia žuvusiojo tėvai, nes pati yra mama. Tačiau, kartojo, kad ir jis kaltas dėl to, kas įvyko.

A.Statkevičiūtės paskutinis žodis baigėsi ašaromis dėl jai pareikštų ieškinių.

Aida Statkevičiūtė

Visureigio nuspręsta negrąžinti

Bylą nagrinėjusi teisėja Indrė Averkienė šiandien paskelbė nuosprendį, kuriuo pripažino A.Statkevičiūtę kalta dėl įvykusios tragedijos. Tačiau, skyrė jai švelnesnę bausmę, negu prašė prokuroras – trejų metų laisvės atėmimą, atidedant bausmės vykdymą dvejiems metams. Ir įpareigojant dirbti bei neišvykti iš gyvenamosios vietos be pareigūnų, prižiūrėsiančių, kaip ji laikosi teismo įpareigojimų, leidimo.

Be to, iš A.Statkevičiūtės atimta teisė tris metus vairuoti transporto priemonę. O visureigis, kuriuo ji mirtinai sužalojo šešiolikmetį, paimtas civilinio ieškinio padengimui.

Žuvusiojo mamai iš A.Statkevičiūtės priteistas 25 tūkst. eurų moralinis atlygis, iš kurio išskaičiuoti 5 tūkst. eurų, kuriuos nuteistoji jai sumokėjo prieš paskelbiant nuosprendį. Tėvui – 20 tūkst. eurų. Broliui – 7 tūkst., o močiutei ir tetai – po 5 tūkst. eurų.

Kitų trijų nukentėjusiųjų ieškiniai atmesti.

Be to, A.Statkevičiūtė įpareigota padengti žuvusiojo mamai ir bylinėjimosi išlaidas, kurios viršija pusantro tūkstančio eurų. Tačiau, turtinę žalą jai privalės atlyginti tik jau minėta draudimo bendrovė.

Teismo argumentai

Nuosprendyje teigiama, kad A.Statkevičiūtės veiksmai - leistino greičio viršijimas ir jo nesumažinimas prie pėsčiųjų perėjos, kurios matomumą užstojo autobusas, buvo pagrindinė įvykusios nelaimės priežastis, nors ir žuvusysis elgėsi neatsakingai bei nesaugiai.

O skiriant bausmę nuteistajai atsižvelgta, kad ji iki šiol buvo neteista, neturi galiojančių administracinių nuobaudų, vairavo blaivi, padarė neatsargų nusikaltimą ir augina mažametį vaiką.

Šis nuosprendis per 20 dienų dar gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui.

Anot Kauno apylinkės teismo atstovės, pasiūlius A.Statkevičiūtei bei jos advokatei išklausyti nuosprendžio paskelbimą per vaizdo konferenciją, šio pasiūlymo buvo atsisakyta ir pareikšta, kad užteks atsiųsti sprendimą paštu.