Paskutinį skambutį šventusio abituriento žūtis: iš prokuratūros – naujausia žinia

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, gegužės 30 d. Kauno rajone, Garliavos seniūnijoje, Rokų plente kilo eismo įvykis, kurio metu 2006 metais gimęs vaikinas prie nereguliuojamos sankryžos vairuodamas motociklą „Yamaha“, kliudė priekyje važiavusį motociklą, dėl to krito į priešpriešinę eismo juostą ir buvo kliudytas atvažiuojančio sunkvežimio.
Eismo įvykį sukėlęs motociklininkas žuvo. Eismo įvykio metu oro ir matomumo sąlygos buvo geros, kelio danga sausa.
Tyrimo metu buvo apžiūrėta įvykio vieta, gautos specialistų išvados, gauta ir išanalizuota informacija, peržiūrėti įvykio vietoje esančių vaizdo kamerų įrašai, apklausta daugiau nei 10 liudytojų, surinkti kiti reikšmingi duomenys.
Įvertinus visus tyrimo metu surinktus duomenis bei išnaudojus visas galimybes, prokuroras konstatavo, kad asmuo, vairuodamas motociklą, nesilaikė saugaus atstumo. Tyrimo duomenimis, abiturientas nesulėtino savo transporto priemonės, atsitrenkė į kitą motociklą ir griuvo į priešpriešinio eismo juostą. Vairuotojo organizme etilo alkoholio nebuvo rasta, o gautas teismo medicininis vertinimas neleidžia teigti, kad vairuotojas eismo įvykio metu buvo apsvaigęs.
Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad eismo įvykis kilo dėl asmens neatsargaus vairavimo, saugios distancijos nesilaikymo, tai lėmė jo paties žūtį. Kitų asmenų kaltės nenustatyta. Prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.
Prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.
