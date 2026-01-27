Po gąsdinančios istorijos – žinia iš policijos

Kauno policijos Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Gintarė Žilinskytė portalui kauno.diena.lt teigė, kad praėjusią savaitę gauti trys pranešimai, susiję su šiuo vyru. Pranešta, kad prie darbovietės Kęstučio gatvėje vyras stebi ir galimai seka darbuotojas.
Vyras, anot policijos, nustatytas, jis gimęs 1999 m. Dėl sveikatos jis pristatytas į gydymo įstaigą.
Pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl neteisėto žmogaus persekiojimo. Tas, kas prieš aiškiai išreikštą žmogaus valią neturėdamas teisėto pagrindo sistemingai persekiojo šį žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo buvo priverstas pakeisti gyvenamąją vietą ar darbą, ar mokymosi įstaigą arba buvo padarytas kitoks neigiamas poveikis jo socialiniam gyvenimui ar neigiamas poveikis jo emocinei būsenai, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
„Kilus įtarimui dėl galimo administracinio nusižengimo ar teisės pažeidimo, gyventojus raginame pranešti skubios pagalbos telefonu 112, informaciją perduoti policijos pareigūnams, įsiminti asmenų ir / ar automobilių skiriamuosius bruožus“, – pažymėjo G. Žilinskytė.
Mėnesį gyvena baimėje
Primename, kad žinia apie įtartiną vyrą dalijosi turinio kūrėjas Martas Tankevičius. Jis pasakojo, kad jo „Akių Fotografijos“ studijoje vis pasirodo vienas vyras ir stebi komandos darbuotojas.
„Tik pradedant jį filmuoti, jis išsigąsta ir pabėga, buvo kažkurią dieną užėjęs į patalpos vidų, pasivaikščiojo (smirdėjo labai), atsisėdo, iš toli pasižiūrėjo, kaip merginos dirba“, – pasakojo studijos savininkas.
Studijos savininkas, nors ir kreipėsi į policiją, teigė turintis savo būdą apsisaugoti be policijos – ruošėsi įrengti kameras, signalizaciją.
„Mes galime policijos tiesiog nesulaukti ir kažkas gali įvykti“, – pažymėjo jis.
M. Tankevičius teigė pats kalbėjęs su minėtu vyru.
„Bandžiau su juo pasikalbėti, buvau pasiruošęs viskam“, – sakė jis, tačiau vyras nieko jam nepasakė ir tiesiog nuėjo.
Su įtartinu vyru kalbėjosi ir vienos iš darbuotojų sutuoktinis.
„Jis išsigando ir pabėgo, bet paskui atėjo su savo „Bolt“ draugais ir dar kažkokiais seniais, tai jis ne vienas, turi kažkokią „chebrą“, – apie dviejų vyrų akistatą pasakojo M. Tankevičius.
Studijos savininkas atviravo, kad merginoms labai nejauku dirbti ir „nori, kad tai pasibaigtų“.
„Niekam nelinkiu patirti tokio psichologinio streso dirbant savo mylimą darbą, bet yra kaip yra, reikia dabar spręsti“, – teigė studijos savininkas ir paragino kauniečius, pastebėjus vyrą, skambinti policijai ir pranešti, taip užkertant kelią bet kokiems jo planams.
