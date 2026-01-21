 Kviečia siūlyti kandidatus Maironio premijai gauti

2026-01-21 11:07
Kauno miesto savivaldybės inf.

Kauno miesto savivaldybė nuo sausio 19 d. priima teikimus kandidatų Maironio premijai gauti. Pasiūlymų laukiama iki vasario 20 d.

Maironio premija skiriama už geriausią naują poezijos knygą, išleistą per praėjusius kalendorinius metus. Premija tam pačiam asmeniui teikiama tik vieną kartą. Premijos dydis – 3 tūkst. eurų.

Kandidatus gauti Maironio premiją gali siūlyti: kūrybinės sąjungos, menininkų asociacijos, leidyklos, patys autoriai, turintys meno kūrėjo statusą.

Teikimą ir poezijos knygas (pagal galimybes 1–3 egzempliorius) kviečiame pristatyti šiais būdais:

  • Siųsti paštu Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas;
  • Pristatyti Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui tiesiogiai, Laisvės al. 94, Kaunas (5 darbo vieta).

Teikimas siunčiamas / pristatomas užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašyta: „Teikimas Maironio premijai“ ir teikėjo vardas, pavardė (jei teikia fizinis asmuo) ar juridinio asmens pavadinimas (jei teikia juridinis asmuo).

Teikimai nesvarstomi, jeigu pateikti pavėluotai ar netinkamai užpildyti.

Teikimo skirti Maironio premiją formą rasite čia.

