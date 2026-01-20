Kauno policija ieško vyro: nori paaiškinti, kad prekės nebuvo dalijamos dykai

Kaip teigiama, 2025 m. lapkričio 27 d. Kaune, Islandijos pl., iš parduotuvės pavogta prekių už 253,15 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 497 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
Naujausi komentarai