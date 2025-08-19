Nauja „Sportland“ parduotuvė Kauno „Megoje“ – daugiau erdvės ir visiškai naujas pirkėjo potyris

„Sportland“ jau seniai ieškojo galimybės išsiplėsti „Megoje“. Ankstesnės patalpos buvo per mažos ir nebeatitiko mūsų klientų lūkesčių. Kartu su „Megos“ vadovais radome sprendimą – naują ir patogią erdvę, kurioje galėsime pasiūlyti didžiausią prekių pasirinkimą iš aktualiausių sporto ir laisvalaikio prekės ženklų, tokių kaip „Nike“, „Adidas“, „New Balance“, „Helly Hansen“, „The North Face“, „Timberland“, „Asics“, ON, „Salomon“, „Jordan“ ir daugelio kitų“, – sakė bendrovės „Sportland LT“ vadovas Juras Vėželis.
Pasak jo, ši plėtra – ne tik apie skaičius: „Mums svarbu ne tik parduoti prekę – mums rūpi emocija, kurią žmogus išsineša. Naujojoje parduotuvėje integravome modernius skaitmeninius sprendimus, kurie padeda lengviau rasti tai, ko ieškai, ir mėgautis pačiu apsipirkimo procesu. Be to, mūsų erdvėje eksponuojami atributai, liudijantys apie lietuvių atletų pasiekimus, įkvepia, skatina siekti daugiau ir primena, kad sportas yra ne tik veikla, bet ir gyvenimo būdas“.
Naujoje „Sportland“ parduotuvėje – modernus interjeras, aiškus išplanavimas, interaktyvūs ekranai ir ypatinga atmosfera. Visa tai kuria ne tik patogią, bet ir įkvepiančią aplinką sporto entuziastams, pradedantiesiems ir profesionalams. „Platesnis asortimentas – nuo sportinės avalynės, aprangos, aksesuarų iki įvairių sporto šakų įrangos – ir įkvėpimo kupina aplinka paverčia šią parduotuvę vieta, kurioje kiekvienas gali atrasti savo sporto istorijos pradžią ar tęsinį“, – teigė J. Vėželis.
„Sportland“ perkėlimas į didesnes patalpas – naujos prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ vystymo strategijos dalis. Atnaujinus „RIMI Hyper“ konceptą, atsirado galimybė dalį erdvės suteikti nuomininkų plėtrai. „Sportland“ pasirinktas dėl savo sėkmės istorijos, patrauklaus asortimento ir gebėjimo sudominti skirtingų amžiaus grupių lankytojus. Dabar jis patenka į dešimties didžiausių nuomininkų „Megoje“ sąrašą ir yra laikomas vienu iš traukos centrų“, – sakė prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.
Atnaujintos „Sportland“ parduotuvės „Megoje“ atidarymo proga rugpjūčio 22–23 d. krepšinio mėgėjams bus surengtas dvi dienas vyksiantis 3x3 krepšinio turnyras. Specialiai jam įrengtoje aikštelėje prie „Megos“ komandos kausis dėl nugalėtojų titulo. Visų turnyro dalyvių lauks „Sportland“ siurprizai, o jo prizininkai pasidalins ir 1300 Eur vertės dovanų kuponus. Dalyvavimas turnyre nemokamas, o komandų registracija vyksta internetu www.bit.ly/3x3sportland iki rugpjūčio 20 d., 18 val.
„Sportland“ parduotuvės koncepto atnaujinimas ir jos įkurdinimas didesnėje erdvėje – ne vienintelis pokytis „Megoje“. „Megos“ atstovai atskleidžia, kad artimiausiu metu lankytojų čia laukia dar daugiau reikšmingų ir įdomių pokyčių.
Prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdo viena didžiausių komercinio nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo bendrovių Baltijos šalyse „Harmony Property Management | Baltic RED“, priklausanti „Harmony Holding Company“ įmonių grupei.
