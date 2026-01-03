Lietuvoje gyvenanti venesuelietė: ačiū JAV, kad sugavo tą „šiknių“ – toliau tvarkysimės patys

Prieš dešimtmetį dalyvavusi protestuose prieš Nicolaso Maduro režimą moteris iš pradžių išvyko į Ispaniją, o galiausiai sukūrė šeimą Vilniuje. Čia ji ir išgirdo apie viso pasaulio dėmesį prikausčiusią JAV operaciją.
– Ką pajutote sužinojusi apie tai, kas vyksta jūsų tėvynėje?
– Pažadino draugės skambutis. Ji šaukė man „Dieve mano! Ar matai, kas dedasi?!“, o aš negalėjau suprasti, apie ką ji kalba. Tuomet telefone pamačiau masę praleistų žinučių ir skambučių, ėmiau skaityti naujienas ir žiūrėti vaizdo įrašus, kuriuos man siuntė šeima ir draugai iš Venesuelos. Negalėjau tuo patikėti – pasakiau vyrui: „nemaniau, kad (Donaldas) Trumpas tam pasiryš“.
Supraskite, Hugo Chavezo režimas užgrobė mano šalį 1992 m. ir aš nuo vaikystės mačiau, kaip mano tėvynė grimzta vis gilyn į bedugnę. Metų metais girdėjau žmones kalbant, kad vieną dieną ateis amerikiečiai ir mes išsilaisvinsime nuo režimo, bet tai truko taip ilgai, kad šiandien tuo buvo beveik neįmanoma patikėti.
Manęs nedžiugina, kad mano šalį bombardavo, bet tai, kas įvyko – logiška baigtis, link kurios narkokartelių valstybe paversta Venesuela ėjo daug metų.
– Kaip žmonės reaguoja Venesueloje?
– Skaičiau daugybę komentarų, įskaitant tuos, kurie rašė neva JAV visa tai daro „dėl naftos“. Taip, na ir kas? Tačiau supraskite, kad N. Maduro režimas yra valdžią užgrobę nusikaltėliai, o ne nekaltos aukos. Jie „pavogė“ rinkimus ir nesugebėjo įrodyti savo teisėtumo, o opozicija pateikė aiškius Edmundo Gonzalezo ir Marios Corinos Machado pergalės įrodymus.
Manęs nedžiugina, kad mano šalį bombardavo, bet tai, kas įvyko – logiška baigtis, link kurios narkokartelių valstybe paversta Venesuela ėjo daug metų. JAV neįsiveržė į Venesuelą, o sulaikė pagrindinį nusikaltėlį.
– Kiek žinau, jūs pati dalyvavote protestuose prieš režimą ir tai viena iš priežasčių, kodėl dabar gyvenate Lietuvoje?
– Taip, tai buvo 2014 m., kai protestinis judėjimas buvo milžiniškas ir daug žmonių paaukojo gyvybes. Išvykau į ispaniją, nes turėjau jos pilietybę. Puikiai supratau, kad nebegalėsiu grįžti. Beje, man tai pasakė ir pareigūnai oro uoste Venesueloje. Toks visų tėvynę palikusių venesueliečių likimas – jiems nebeišduodami nauji pasai, arba apskritai panaikinamas paso galiojimas.
– D. Trumpas pareiškė, kad Venesuela – ne valstybė, o didelis narkokartelis, todėl tai ne karas, o teisėsaugos operacija. Kaip jūs į tai žiūrite?
– Daugelis žmonių Vakaruose nesupranta, kas šiandien iš tiesų yra Venesuela. Šalį valdo nusikaltėlių šutvė, kurią finansuoja karteliai. Daug žmonių pažįsta ką nors, kas dirba kokaino gamybos laboratorijose ir tai jau nieko nebejaudina, nes tapo įprasta!
Vyksta neteisėti kasybos darbai, naikinami Amazonės miškai. Kažkodėl negirdžiu, kad aplinkosaugininkai dėl to piktintųsi.
Nusikalstamumo lygis neįtikėtinas. Štai iki ko mano šalį atvedė režimas. Venesuela yra nesėkmingiausia valstybė abiejose Amerikose.
Ką pasakyčiau D. Trumpui ir amerikiečiams? Pasakyčiau ačiū, kad sugavote tą „šiknių“.
– Šimtai ekspertų nedelsdami pareiškė, kad D. Trumpas pažeidžia tarptautinę teisę, kad taip daryti negalima. O kaip į tai žiūri paprastas venesuelietis? Ką pasakytumėte D. Trumpui ir amerikiečiams?
– Amerikiečiai sugavo N. Maduro ir galiu pasakyti tik tiek, kad tai puiku. Galbūt D. Trumpas ryžosi padaryti tai, ko nedarė ankstesni prezidentai, nes anksčiau režimas palaikė bent kažkokią teisėtumo iliuziją, o dabar visiškai aišku, kad tai chunta, o ne teisėta vyriausybė. Taigi, JAV gali padėtį vertinti labai paprastai: „turime neteisėtą, narkotikais prekiaujančią diktatūrą gretimame kieme“. Ankstesnes JAV administracijas varžė menamas teisėtumas, o dabar nebevaržo niekas. Taip pat manau, kad nė vienam ankstesniam JAV prezidentui tiesiog nebūtų pakakę drąsos padaryti tai, ką padarė D. Trumpas.
Ką pasakyčiau jam ir amerikiečiams? Pasakyčiau ačiū, kad sugavote tą „šiknių“ (N. Maduro), o dabar atsitraukite ir leiskite veikti teisėtai valdžiai – E. Gonzalezui ir M. Machado. Venesueliečiai nori susitvarkyti savo šalį. Nori gyventi normaliai ir saugiai. Ačiū už paslaugą – leiskite mums atkurti šalį, kurioje gyvenome iki tol, kol mus užvaldė ta socialistinė beprotybė.
JAV neįsiveržė į Venesuelą, smogė tik kariniams taikiniams, nėra jokių okupacijos ar didelio masto karo požymių. Visi laukiame, kas bus toliau. Mes turime teisėtai išrinktus šalies vadovus ir noriu matyti juos prezidento rūmuose.
Aš noriu vėl apkabinti artimuosius. Noriu aplankyti tėvo kapą, nes net negalėjau dalyvauti jo laidotuvėse. Metų metais svajojome apie tai.
(be temos)