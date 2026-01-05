Maduro suėmimas sukėlė chaosą: eilės parduotuvėse ir prie bankomatų

Pirma diena be diktatoriškais metodais pagarsėjusio N. Maduro Venesueloje buvo gana rami, išskyrus gerokai išaugusį pirkėjų aktyvumą parduotuvėse, degalinėse ir prie bankomatų.
„Apsipirkau, nes jau reikėjo tai padaryti. Pirkau šiek tiek daugiau – jei pritrūktų arba būtų sunku gauti maisto. Žinoma, pinigų neužtenka, kad galėtum pirkti daug“, – pasakojo prekybininkas Miguelis Pernalete.
Per pastarojo dešimtmečio ekonomikos krizę pasakiškai naftos turtingoje šalyje Venesuelos gyventojai priprato prie eilių. Korumpuotas populistinis N. Maduro režimas visiškai nustekeno ekonomiką, o jo valdžia laikėsi tik represijomis.
„Visoje šalyje labai daug netikrumo – ir jums, ir man, ir visiems žmonėms. Kas bus rytoj? Kas bus po valandos? Niekas nežino – tai nežinomybė, su kuria gyvename“, – sakė Karakaso gyventojas Juanas Pablo Petrone.
Akivaizdžiai pasimetusios ir N. Maduro represinės tarnybos – nuo samdinių iki policijos ir net kariuomenės, kuri nesugebėjo pasipriešinti naktiniam JAV reidui į N. Maduro rezidenciją.
„Baisu, bet tai sumišę su džiaugsmu, nes žinome, kad laisvė artėja. Kartu bijome, nes vis dar yra daug žmonių, kuriuos kontroliuoja valdžia, kurie yra Venesueloje, ir nežinome, ką jie gali padaryti. Daug žmonių dabar blaškosi“, – kalbėjo vyras.
Šeštadienio vakare savo „Mar-a-Lago“ rezidencijoje Floridoje prezidentas D. Trumpas ir jo Vyriausybės nariai pirmą kartą viešai prabilo apie operaciją Venesueloje.
„Šeštadienį vėlai vakare ir sekmadienį anksti ryte, mano nurodymu, Jungtinių Valstijų ginkluotosios pajėgos surengė ypatingą karinę operaciją Venesuelos sostinėje“, – sakė JAV prezidentas D. Trumpas.
Operacijos taikinys buvo Venesuelos lyderis N. Maduras ir jo žmona. Jie abu buvo suimti, išskraidinti iš šalies ir jau atsidūrė viename Niujorko kalėjimų. Amerikiečiai N. Maduro kaltina narkoterorizmu.
Spaudos konferencijoje Floridoje D. Trumpas pareiškė, kad bent kuriam laikui Venesuelą valdys jo administracijos atstovai.
„Ją valdysime – iš esmės iki tol, kol įvyks tinkamas valdžios perdavimas“, – teigė D. Trumpas.
Paklaustas, ar valdžia šalyje bus perduota per paskutinius prezidento rinkimus N. Madurą nugalėjusiai Venesuelos opozicijos lyderei, Nobelio taikos premijos laureatei María Corina Machado, D. Trumpas pakartojo, kad taip nebus.
„Manau, jai būtų labai sunku būti lydere. Ji neturi nei palaikymo, nei pagarbos šalyje. Ji labai maloni moteris, bet nėra gerbiama“, – sakė JAV prezidentas.
Interviu „Fox and Friends“ metu D. Trumpas taip pat užsiminė apie Venesuelos viceprezidentę.
„Ji ką tik buvo prisaikdinta, tačiau ją pasirinko N. Maduras. Taigi Marco Rubio tuo tiesiogiai užsiima – jis ką tik su ja kalbėjosi. Ji iš esmės nori padaryti tai, kas, mūsų manymu, būtina, kad Venesuela vėl taptų didi“, – teigė D. Trumpas.
Po N. Maduro pagrobimo Venesuelos viceprezidentė Delcy Rodríguez viešuose pasisakymuose JAV valstybės sekretoriaus neminėjo.
„Esame pasirengę ginti Venesuelą ir savo gamtos išteklius, kurie turi būti skirti nacionalinei plėtrai“, – sakė Venesuelos viceprezidentė D. Rodríguez.
Spaudos konferencijoje Floridoje D. Trumpas daug kalbėjo apie JAV naftos bendroves, kurios prieš 25 metus išgaudavo, pirkdavo ir perdirbdavo beveik visą labai vertingą Venesuelos sunkiąją naftą, tačiau vėliau valdžią perėmęs Hugo Chávezas ir jo įpėdinis N. Maduras Amerikos kompanijas išvarė.
Paklaustas, ar įmanoma, kad Jungtinės Valstijos daugelį metų valdys Venesuelą, D. Trumpas atsakė, jog tai amerikiečiams nieko nekainuos.
„Mums tai nieko nekainuos, nes pinigai iš žemės yra labai dideli. Norime saugumo ir nenorime būti apsupti šalių, kurios suteikia prieglobstį mūsų priešams. Atstatysime šalį, bet neleisime tam savo pinigų – ateis naftos kompanijos ir jos leis pinigus. Gausime naftą, kurią, tiesą sakant, turėjome atgauti jau seniai“, – teigė D. Trumpas.
JAV prezidentas pažadėjo, kad už naftos pajamas milijonai Venesuelos gyventojų, priverstų bėgti dėl skurdo ir represijų, galės grįžti į tėvynę. Tokių žmonių tikrai daug. Dėl kairiųjų populistų valdymo iš Venesuelos pabėgo beveik trečdalis gyventojų.
„Kai esi už savo šalies ribų, kai teko išvykti dėl politinio persekiojimo ar pagrobimo ir matai, kaip visi tie budeliai krenta vienas po kito, širdis tiesiog netveria džiaugsmu“, – sakė pabėgėlis iš Venesuelos Gustavo Castillo.
Vis dėlto D. Trumpo administracijos Venesueloje laukia milžiniškas darbas. Net ir nafta, kaip parodė invazijos į Iraką patirtis, negarantuoja valstybės sėkmės. Be to, dėl Venesuelos Vašingtoną jau kritikuoja Kinija, Rusija, Iranas ir net Kuba su savo griūvančia ekonomika. Beje, Havanos režimas labai priklauso nuo lengvatinių Venesuelos naftos tiekimų. Pirmadienį šios šalys šaukia neeilinį Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį dėl Venesuelos ir N. Maduro.
