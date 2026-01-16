Machado teigia tapsianti Venesuelos prezidente „kai ateis tinkamas laikas“

„Yra misija, ir mes paversime Venesuelą ta malonės žeme, ir aš tikiu, kad būsiu išrinkta, kai ateis tinkamas laikas, Venesuelos prezidente, pirmąja moterimi prezidente“, – sakė M. C. Machado.
Išvakarėse Venesuelos opozicijos lyderė pranešė, kad įteikė savo Nobelio taikos premijos medalį Donaldui Trumpui, taip siekdama patraukti į savo pusę JAV prezidentą, kuris po Nicolas Maduro nuvertimo paliko ją nuošalyje.
Šis „nuostabus abipusės pagarbos gestas“, kaip jį ketvirtadienį pavadino D. Trumpas, atliktas po to, kai respublikonas pareiškė, jog apdovanojimas turėjo atitekti jam, ir atsisakė paremti M. C. Machado po sausio 3 dieną įvykdytos JAV karinės operacijos N. Maduro sulaikyti.
„Jis to nusipelnė, ir tai buvo labai emocinga akimirka“, – vėliau interviu transliuotojui „Fox News“ sakė M. C. Machado.
Nepaisant šio gesto, D. Trumpas remia N. Maduro viceprezidentę Delcy Rodriguez, o ne M. C. Machado, tol, kol ji laikosi Vašingtono linijos, ypač dėl prieigos prie didžiulių Venesuelos naftos atsargų.
Kol kas nėra aišku, ar po šio uždaro susitikimo D. Trumpas iš tiesų pasiliko apdovanojimą sau.
Norvegijos Nobelio komitetas nurodo, kad jo skiriamos premijos negali būti perleidžiamos kitiems asmenims.
D. Trumpas dėjo dideles pastangas kampanijoje, kad laimėtų 2025 metų Nobelio taikos premiją už tai, ką jis vadina savo pastangomis sustabdyti aštuonis karus.
Vietoj to apdovanojimas atiteko M. C. Machado, kuri praėjusį mėnesį pasirodė Osle atsiimti savo premijos – po drąsaus pabėgimo iš Venesuelos laivu – ir vėliau ją dedikavo D. Trumpui.
Venesuelos opozicija teigė ir pateikė įrodymų, kad N. Maduro suklastojo 2024 metų rinkimus ir pavogė pergalę iš M. C. Machado partijos kandidato Edmundo Gonzalezo Urrutios – šiuos teiginius remia Vašingtonas.
Tačiau D. Trumpas pareiškė, kad M. C. Machado neturi pakankamos paramos tarp venesueliečių, ir nusprendė palaikyti buvusią N. Maduro lojalistę D. Rodriguez.
D. Trumpas ir D. Rodriguez trečiadienį pirmą kartą pasikalbėjo telefonu, o Baltieji rūmai ketvirtadienį pranešė, kad jam „patinka tai, ką jis mato“ Venesuelos laikinosios vadovybės veiksmuose.
Naujausi komentarai