Trumpo planas dėl Venesuelos naftos susidūrė su įmonių skepticizmu

Tačiau naftos bendrovių vadovai pripažino, kad D. Trumpo idėjai reikia papildomų priemonių, nes priešingu atveju, jei nebus reformų, JAV prezidento pasiūlymas nėra vertas investicijų.
Baltųjų rūmų šeimininkas pramonės lyderiams sakė, kad jo administracija, o ne Karakasas, spręs, kurioms įmonėms bus leista veikti Venesueloje, o kurioms ne.
Susitikimas surengtas po to, kai praėjusią savaitę JAV pajėgos įvykdė operaciją, kurios metu sučiupo Venesuelos prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą) ir nugabeno jį į Niujorką.
Tačiau dabar esate visiškai saugūs. Tai visai kita Venesuela.
„Mes ketiname priimti sprendimą dėl to, kurios naftos kompanijos įeis (...), (mes) ketiname sudaryti susitarimą su kompanijomis“, – sakė JAV prezidentas.
Pasak jo, valdant N. Maduro, užsienio bendrovės Venesueloje neturėjo realios apsaugos.
„Tačiau dabar esate visiškai saugūs. Tai visai kita Venesuela“, – pridūrė D. Trumpas.
Susitikimo metu respublikonas teigė, jog įmonės turės tiesiogiai tartis su jo administracija, taip signalizuodamas, kad Vašingtonas sieks pašalinti Karakasą iš sprendimų dėl savo išteklių eksploatavimo.
Tačiau naftos milžinės „ExxonMobil“ generalinis direktorius Darrenas Woodsas (Darenas Vudsas) išreiškė skepticizmą, teigdamas, kad bendrovės prieš grįždamos dirbti Venesueloje norėtų matyti dideles reformas šalies viduje.
„Mūsų turtas ten buvo areštuotas du kartus, todėl galite įsivaizduoti, kad norint patekti į šią šalį trečią kartą, reikėtų gana didelių pokyčių“, – sakė jis.
„Jei pažvelgtume į šiandien Venesueloje egzistuojančias teisines ir komercines konstrukcijas ir sistemas, šiandien šioje šalyje neįmanoma investuoti“, – pridūrė D. Woodsas.
Po N. Maduro sučiupimo D. Trumpas neslėpė, kad Venesuelos naftos kontrolė buvo pagrindinė jo veiksmų priežastis.
Sesijos pradžioje jis pasakė, kad derybos bus sutelktos į tai, kaip JAV įmonės galėtų greitai atstatyti Venesuelos naftos infrastruktūrą ir padidinti gamybą milijonais barelių per dieną.
Susitikime dalyvavo JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas), valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) ir energetikos sekretorius Chrisas Wrightas (Krisas Raitas), taip pat tokių bendrovių kaip „Chevron“, „ExxonMobil“, „ConocoPhillips“, „Halliburton“, „Valero“, „Marathon“, „Shell“, „Trafigura“, „Vitol Americas“, „Vitol Americas“, ‚Repsol‘ ir „Shell“ atstovai.
Tačiau susitikime dalyvavo ir tie, kurie, kaip manoma, yra linkę investuoti į Venesuelos naftą.
Analitikai naujienų agentūrai AFP teigė, kad D. Trumpo pastangos atgaivinti Venesuelos naftos pramonę remiasi nestabiliu ekonominiu ir strateginiu pagrindu.
Ekspertai įspėja, kad didžiulės Venesuelos naftos atsargos nereiškia greitos ar pelningos gamybos galimybės.
Anot jų, tam įtaką daro pasenusi infrastruktūra, politinis nestabilumas, sunkiai bei brangiai išgaunama sunkioji nafta ir investuotojų nerimas dėl iškastinio kuro.
Nelengva įtikinti
Anksčiau D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė, kad didžiosios naftos įmonės investuos mažiausiai 100 mlrd. dolerių (85,95 mlrd. eurų), tuo tarpu Ch. Wrightas teigia, kad Vašingtonas ilgą laiką kontroliuos Venesuelos naftos pardavimus.
Venesuelos laikinoji prezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) pareiškė, kad jos vyriausybė lieka valdžioje, o anksčiau šią savaitę šalies valstybinė naftos bendrovė pranešė, jog prasidėjo derybos su Vašingtonu.
„Chevron“ šiuo metu yra vienintelė JAV bendrovė, turinti licenciją veikti Venesueloje.
„ExxonMobil“ ir „ConocoPhillips“ iš Venesuelos pasitraukė beveik prieš du dešimtmečius, nesutikus su tuometinio prezidento Hugo Chavezo (Hugo Čaveso) reikalavimais perleisti kontrolinį akcijų paketą Karakasui.
D. Trumpas „Truth Social“ tvirtina, kad atšaukė antrąją smūgių Venesuelai bangą dėl to, ką jis pavadino šalies „bendradarbiavimu“.
Venesuela teigia valdanti apie penktadalį pasaulinių naftos atsargų ir kadaise buvo pagrindinė neperdirbtos naftos tiekėja Jungtinėms Valstijoms..
Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) duomenimis, Venesuela 2024-aisiais išgavo tik 1. proc. visos pasaulinės naftos, o tam įtakos turėjo nepakankamos investicijos, sankcijos ir embargai.
D. Trumpas mano, kad didžiuliai Venesuelos naftos ištekliai gali padėti sumažinti JAV vidaus degalų kainas. Tačiau penktadienio susitikimas parodė, kad įtikinti didžiąsias bendroves investuoti į šalies naftą nėra lengva.
