 Trumpas sako, kad norėtų įtraukti opozicijos lyderę Machado į Venesuelos ateitį

Trumpas sako, kad norėtų įtraukti opozicijos lyderę Machado į Venesuelos ateitį

2026-01-20 22:48
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pareiškė norįs dirbti su Venesuelos opozicijos lydere Maria Corina Machado (Marija Korina Mačado) dėl jos šalies ateities po Vašingtono sausio 3 dienos karinio reido, kuris nuvertė tuometinį prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą).

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AFP nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų