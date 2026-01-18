Finansų ministras: nežinau, ar galiu dabar atskleisti tikslų skaičių

„Yra pretendentų, yra susidomėjimas. Aš nežinau, ar galiu dabar atskleisti tikslų skaičių, bet tikrai ne vienas yra. (...) Ne keliolika, nėra tokia populiari pozicija, bet ne iš vieno renkamės“, – BNS šią savaitę teigė ministras.
Jo teigimu, šiuo metu tikrinamas pretendentų tinkamumas eiti pareigas, jiems taip pat išduoti siuntimai pasitikrinti sveikatą.
„Tam yra 35 darbo dienos. Kai šitas procesas baigsis ir jeigu visi kandidatai bus tinkami, tai tada jau prasidės tas atrankos etapas, kai jie ateis, pristatys savo vizijas muitinei, pristatys savo darbo metodus, pristatys galbūt savo komandos kažkokią viziją ir tada mes rinksimės ir tikimės, kad kovo vidury, kovo galbūt antroj pusėj, jau turėsime naują muitinės direktorių arba direktorę“, – sakė K. Vaitiekūnas.
Ministras yra sakęs, kad naujajam vadovui teks ne tik modernizuoti instituciją, bet ir sustiprinti jos gebėjimą reaguoti į pasikeitusią geopolitinę realybę, kai prekybos srautai, sankcijos agresoriams ir išaugusi rizika pasienyje reikalauja ypač aukštos kompetencijos.
Naujas vadovas bus paskirtas penkerių metų kadencijai.
Kaip rašė BNS, buvęs Muitinės departamento direktorius Darius Žvironas rugpjūčio pabaigoje jo paties prašymu buvo atleistas – jis pasitraukė po to, kai pernai liepą buvo sulaikytas išgėręs.
Buvęs pareigūnas Vilniaus apskrities policijos nutarimą skirti bausmę už vairavimą neblaiviam apskundė teismui kaip „nepagrįstą ir neteisėtą“, jam abejojant dėl blaivumo tikrinimo procedūrų teisėtumo.
Šiuo metu departamentui laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotojas Vygantas Paigozinas.
Lietuvos muitinės sistemą sudaro departamentas, Muitinės kriminalinė tarnyba, Muitinės mokymo centras, Muitinės laboratorija, Muitinės informacinių sistemų centras ir trys teritorinės muitinės – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos.
