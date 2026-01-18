 Finansų ministras vyksta į Briuselį, kur bus sprendžiama dėl Rimanto Šadžiaus posto ECB

Finansų ministras vyksta į Briuselį, kur bus sprendžiama dėl Rimanto Šadžiaus posto ECB

2026-01-18 08:52 klaipeda.diena.lt inf.

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas išvyksta į Briuselį, kur kitos savaitės pradžioje turėtų paaiškėti, ar buvęs finansų ministras Rimantas Šadžius bus paskirtas Europos Centrinio Banko (ECB) pirmininko pavaduotoju.

Rimantas Šadžius
Rimantas Šadžius / P. Peleckio/BNS nuotr.

Dėl to apsispręs pirmadienį ir antradienį posėdžiausianti ES Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) taryba.

K. Vaitiekūnas anksčiau sausį teigė, jog ECB valdyboje iki šiol nebuvo atstovų iš 2004-aisiais ir vėliau prie ES prisijungusių šalių, o R. Šadžiaus patirtis centriniam euro zonos bankui būtų „neįkainojama“.

Pats R. Šadžius sakė tikintis, jog jo žinios gali būti sėkmingai panaudotos ECB veikloje.

R. Šadžius finansų ministru dirbo 2007–2008, 2012–2016 ir 2024–2025 metais. Pernai rugsėjį premjere tapus Ingai Ruginienei jis nebuvo pakviestas tęsti darbo Vyriausybėje, o jį pakeitė iki tol viceministru dirbęs K. Vaitiekūnas.

2016–2022 metais R. Šadžius buvo Europos Audito Rūmų nariu, specializavosi ES bankų ir finansinių paslaugų, kapitalo rinkų ir ekonominės valdysenos srityse. 

Šiame straipsnyje:
finansų ministras
Kristupas Vaitiekūnas
Rimantas Šadžius
ECB

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Lubianka
Cha cha cha...
2
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų