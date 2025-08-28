Socdemai keičia ir finansų ministrą Rimantą Šadžių – į šias pareigas siūlo jo viceministrą

„Istoriškai yra taip susiklostė, kad kiekvienas premjeras, ateidamas į Vyriausybę, pasirenka savo dešinę ranką, tai taip jau yra, kad finansų ministras yra dešinioji ranka, – žurnalistams sakė I. Ruginienė. – (Buvęs premjeras – BNS) Gintautas Paluckas pasirinko savo dešinę ranką, aš tikrai norėjau irgi turėti savarankišką pasirinkimą, tai tą ir padariau.“
Tuo metu susisiekimo ministrą Eugenijų Sabutį turėtų keisti taip pat jo viceministras Juras Taminskas. Į kultūros ministrus vietoje Šarūno Biručio siūloma Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė.
Pokyčiai numatomi ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, nes dabartinė jos vadovė Inga Ruginienė paskirta premjere.
Jos vietą siūloma užimti Seimo Socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė Jūratei Zailskienei.
