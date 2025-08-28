 Socdemai keičia ir finansų ministrą Rimantą Šadžių – į šias pareigas siūlo jo viceministrą

Socdemai keičia ir finansų ministrą Rimantą Šadžių – į šias pareigas siūlo jo viceministrą

2025-08-28 19:21
Augustas Stankevičius (BNS)

Lietguvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas ketvirtadienį nusprendė keisti tris ministrus, tarp jų – ir finansų ministrą Rimantą Šadžių, vietoje jo į šias pareigas siūlomas viceministras Kristupas Vaitiekūnas.

Rimantas Šadžius
Rimantas Šadžius / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Istoriškai yra taip susiklostė, kad kiekvienas premjeras, ateidamas į Vyriausybę, pasirenka savo dešinę ranką, tai taip jau yra, kad finansų ministras yra dešinioji ranka, – žurnalistams sakė I. Ruginienė. – (Buvęs premjeras – BNS) Gintautas Paluckas pasirinko savo dešinę ranką, aš tikrai norėjau irgi turėti savarankišką pasirinkimą, tai tą ir padariau.“

Tuo metu susisiekimo ministrą Eugenijų Sabutį turėtų keisti taip pat jo viceministras Juras Taminskas. Į kultūros ministrus vietoje Šarūno Biručio siūloma Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė.

Pokyčiai numatomi ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, nes dabartinė jos vadovė Inga Ruginienė paskirta premjere.

Jos vietą siūloma užimti Seimo Socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė Jūratei Zailskienei.

 

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
finansų ministras
Rimantas Šadžius
Kristupas Vaitiekūnas
Juras Taminskas
LSDP prezidiumas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Atsakomybė kur?
Tegul dabar kompensuoja už žalą, kuria patyrė Lietuva. Pridarė nesąmonių ir traukiasi? Gerai gyvena...
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų