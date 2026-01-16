Vaitiekūnas: valstybinis gynybos holdingas – jau veikiantis mechanizmas

„Tai yra idėjinis-organizacinis darinys, kuriame visos dalyvaujančios įmonės yra susijusios nuosavybės saitais. Jis turi labai aiškią valdymo struktūrą, aiškiai padalintas atsakomybes, o taip veikti yra šiek tiek paprasčiau ir efektyviau“, – ELTAI penktadienį sakė K. Vaitiekūnas.
„Holdinge patogiau yra valdyti visas tas įmones – turėti vieną centralizuotą smegenų centrą, kuris gali reaguoti į rinkos pokyčius, naujas investicijas ir panašiai“, – aiškino jis.
Į gynybos holdingą įeina Kaune veikianti bei Finansų ministerijai pavaldi „Giraitės ginkluotės gamykla“, taip pat Energetikos ministerijai pavaldi „EPSO-G“ grupė, šiuo atveju veikianti per įmonę „EPSO-G Invest“, kuri dalyvauja statant Vokietijos koncerno „Rheinmetall“ vystomą amunicijos gamyklą Radviliškyje.
„Holdingas yra veikiantis – yra visa schema, visas veikiantis organizmas, visas veikiantis „medis“. Dabar svarbu, kad iš to „medžio“ išaugtų daugiau vaisių. Jo dalis – „Giraitės ginkluotės gamykla“, o antras toks žemai kabantis vaisius, kuris greitai prinoks, yra „Rheinmetall“ gamykla, kurioje bus gaminami šovinių korpusai. Taip pat yra dar keletas projektų, dėl kurių deramasi su potencialiais užsienio investuotojais“, – teigė finansų ministras.
Gruodį taip pat veikti pradėjo Finansų ministerijos vadovaujama darbo grupė, atsakinga už strateginių gynybos pramonės projektų koordinavimą.
Skelbta, kad šiuo metu valstybei stambiuose projektuose valstybei atstovauja „EPSO-G Invest“, tačiau numatoma, kad iki 2028–2029 m. šias investicijas jau perims Finansų ministerijos valdoma bendrovė – tam toliau vystomas specializuotas gynybos pramonės valdymo mechanizmas, vadinamasis holdingas.
Apie planus kurti valstybinį gynybos holdingą pranešta vadovaujant Gintauto Palucko Vyriausybei.
„Giraitės ginkluotės gamyklos“ indėlis gynybos holdinge – reikšmingas
Kaune veikianti „Giraitės ginkluotės gamykla“, anot K. Vaitiekūno, yra svarbus šio holdingo elementas, padedantis užtikrinti trumpesnes kovinių šaudmenų tiekimo grandines, kurios prisideda prie tinkamo Lietuvos kariuomenės aprūpinimo.
„Giraitės gamykla yra tas gerasis pavyzdys tokio valstybinio verslo, turbūt šiuo modeliu per daug susižavėti nereikėtų, bet tokiose srityse kaip ginkluotės gamyba, šalies saugumo užtikrinimas, šitas modelis gali veikti kuo puikiausiai“, – sakė jis.
„Gamykla ne tik gamina aukščiausios kokybės produkciją – jų produkcija išties yra aukščiausios kokybės ir vertinama visame pasaulyje, bet ir sugeba plėstis, sugeba uždirbti tam tikrą stabilų pelną, (…) aprūpinti šalies pajėgas ta produkcija, kurią gamina“, – teigė ministras.
Penktadienį „Giraitės ginkluotės gamykla“ taip pat pradėjo eksploatuoti du naujus aukštųjų technologijų įrenginius – vizualinės kontrolės sistemą, skirtą galutinei šovinių patikrai, bei šovinių linkavimo įrenginį, kuris praplės bendrovės turimą šovinių asortimentą.
Anot Finansų ministerijos, šie įrenginiai reikšmingai padidins bendrovės gamybos efektyvumą, kokybės kontrolės tikslumą.
„Giraitės ginkkluotės gamykla“ taip pat yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse, aprūpinanti tiek Lietuvos, tiek užsienio kariuomenių pajėgas aukštos kokybės, NATO standartus atitinkančia šaudmenų produkcija.
Gamykla produkciją eksportuoja į daugiau nei 30 valstybių.
Pernai gamybos pajamos siekė 28,4 mln. eurų – augo 24 proc., lyginant su 2024 m. (siekė beveik 23 mln. eurų), pernai gamykla taip pat sumokėjo 56 proc. daugiau dividendų – 2 mln. eurų į Lietuvos biudžetą.
Finansų ministerija valdo 100 proc. „Giraitės ginkluotės gamyklos“ akcijų.
