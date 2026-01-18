Finansų ministras Rimantą Šadžių vadina stipriu kandidatu į ECB

„Stiprus kandidatas, niekuo nenusileidžia kitiems kandidatams. Labai patyręs, tris kartus finansų ministras, prie jo buvo įvestas euras“, – žurnalistams Vilniaus oro uoste sekmadienį sakė K. Vaitiekūnas.
„Kalbėjome su kitais finansų ministrais, pokalbius turėjome, susirašėme. Tikrai vertina kaip stiprų, patyrusį kandidatą, o kiek bus šansų – pamatysime rinkimų metu“, – pridūrė jis.
R. Šadžius yra vienas iš šešių kandidatų į ECB vadovo pavaduotojo poziciją. Stebėtojai spėja, kad šįkart ją turėtų užimti atstovas iš Vidurio ir Rytų Europos.
Pareigūną rinks pirmadienį ir antradienį posėdžiausianti ES Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) taryba.
Anot K. Vaitiekūno, R. Šadžius yra platesnės pasaulėžiūros nei kiti kandidatai, „matęs iš visų pusių Briuselio koridorius ir politinį procesą tiek kaip specialistas, tiek kaip politikas“.
„Aš manau, kad jis propaguotų tokį fiskališkai ganėtinai nuosaikų, šiek tiek galbūt ir konservatyvų kursą. Manau, kad Europai dabar kaip tik to ir reikėtų“, – teigė ministras.
Pats R. Šadžius anksčiau sakė tikintis, jog jo žinios gali būti sėkmingai panaudotos ECB veikloje.
R. Šadžius finansų ministru dirbo 2007–2008, 2012–2016 ir 2024–2025 metais. Pernai rugsėjį premjere tapus Ingai Ruginienei jis nebuvo pakviestas tęsti darbo Vyriausybėje, o jį pakeitė iki tol viceministru dirbęs K. Vaitiekūnas.
2016–2022 metais R. Šadžius buvo Europos Audito Rūmų nariu, specializavosi ES bankų ir finansinių paslaugų, kapitalo rinkų ir ekonominės valdysenos srityse.
