Po Kauno Kalėdų eglės įžiebimo įsiplieskė muštynės

Socialiniuose tinkluose paplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kad netoli Kauno arkikatedros vienas žmogus spardo ant žemės gulintį kitą asmenį. Netrukus šis atsikelia ir lupa šalia stovėjusio automobilio dureles. Į baltą automobilį, matyt, buvo ką tik įlipęs tas asmuo, kuris ir spardėsi. Vyrai dar šiek tiek pasigičija, pasimosikuoja kumščiais ir automobilis nuvažiuoja.
Kol kas nėra žinoma, dėl kokių priežasčių įvyko konfliktas. Taip pat nėra aišku, ar muštynių metu nebuvo sužaloti žmonės, padaryta žala turtui.
„Dėl įvykio atliekamas aplinkybių patikslinimas. Asmenys šiuo metu dar nėra nustatyti“, – portalą kauno.diena.lt informavo Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovai.
