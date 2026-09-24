 Po nakties – šokas vilkiko vairuotojui

Po nakties – šokas vilkiko vairuotojui

2026-09-24 10:52
Karolina Konopackienė (ELTA)

Kaune iš vilkiko pavogta 200 litrų kuro, pranešė Kauno apskrities policija.

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<span>Po nakties – šokas vilkiko vairuotojui</span>
Po nakties – šokas vilkiko vairuotojui / Asociatyvi Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

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ha ha
prasidejo !!! Ir čia tik pradžia !!!!
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