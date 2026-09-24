Po nakties – šokas vilkiko vairuotojui

Teisėsaugos duomenimis, vagystė įvykdyta laikotarpiu nuo rugsėjo 22 d. 23 val. iki rugsėjo 23 d. 6.50 val. Ateities plente.
Anot policijos, iš vilkiko „Volvo“ pavogta 200 litrų kuro.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Kaune iš vilkiko pavogta 200 litrų kuro, pranešė Kauno apskrities policija.
Teisėsaugos duomenimis, vagystė įvykdyta laikotarpiu nuo rugsėjo 22 d. 23 val. iki rugsėjo 23 d. 6.50 val. Ateities plente.
Anot policijos, iš vilkiko „Volvo“ pavogta 200 litrų kuro.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
(be temos)