Po neeilinio sujudimo prie Kauno mečetės: baikeriams – bloga žinia iš policijos

Baikeriai neturėjo leidimo rinktis prie mečetės
„Jeigu kalbate, ar šiandien planuojama papildomai ekipažų, tai tokios informacijos šiandien nėra. Skirdama papildomas pajėgas, ekipažus, policija atsižvelgia į signalus, galimas grėsmes, informaciją apie galimas grėsmes. Kaip suprantu, šio ryto informacijoje tokių duomenų nėra, kad ten galėtų būti kažkokie neramumai. Jeigu tokia informacija atsirastų, į tai atitinkamai būtų reaguojama“, – Eltai pirmadienio rytą sakė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
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Kaip skelbė naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“, penktadienį Kauno mečetėje ir prie mečetės vykusias musulmonų bendruomenės pamaldas sutrikdė būrys baikerių. Jie skandavo „Lietuva“, triukšmavo, garsiai leido muzikinius roko kūrinius, atsinešė kiaulės galvą.
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Kaip rašė portalas, kalbinti baikeriai negalėjo pasakyti, kokią konkrečią žinutę nori pranešti.
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Po įvykusio susibūrimo policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų ir kitų renginių pažeidimo bei aplinkybių patikslinimą. Pasak policijos, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės.
„Dalies asmenų (dalyvavusių baikerių susirinkime prie mečetės – ELTA) tapatybė buvo aiški jau penktadienį. Jeigu pareigūnams reikės, jie aiškinasis ir kitų asmenų tapatybes. Administracinėje teisenoje pareigūnai aiškinasi, kas organizavo šį susibūrimą, ar žmonės buvo kviečiami į jį ateiti ir panašiai“, – Eltai sakė policijos atstovė O. Vaitkevičienė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
Pirmadienio popietę iš Kauno policijos atskriejo naujausia žinia.
„Informuojame, kad, peržiūrėjus ir įvertinus turimą filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais, šiandien priimtas sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal du Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius – 170 str. 2 d. (Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę) ir 171 str. (Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes)“, – išplatintame pranešime rašė Kauno policijos atstivai.
Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS pirmadienį nurodė, kad tyrime „kol kas įtarimai niekam nepareikšti“.
„To (kiaulės galvą laikiusiojo – BNS) asmens tapatybė yra aiški, yra ir kitų asmenų tapatybės nustatytos, bet viskas tyrimo eigoje. Fiziškai kontakto nebuvo, turimais duomenimis, niekas nenukentėjo ir medikų pagalbos neprireikė“, – sakė ji.
Tačiau policijos atstovė neatmetė, kad tiriant įvykį nukentėjusiųjų gali atsirasti. Apie juos pranešti turėtų prokuratūra.
Muftijus: akcija nukreipta prieš musulmonus
Tuo metu muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad surengta akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus.
„Pasakyčiau taip, kad akcijos taikinys buvo mūsų musulmonai, nes jeigu baikeriai norėtų kažkaip pasisakyti prieš užsieniečius ar emigrantus, jie galėtų važiuoti prie Seimo, Migracijos departamento ar dar kažkur, bet ne į maldos vietą ir ne maldos metu“, – LRT radijui pirmadienį teigė Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos – Muftiato – valdybos pirmininkas A. Beganskas.
Čia buvo akcija prie musulmonus.
„Šita akcija buvo labai gerai suplanuota, surežisuota iš anksto, nes šimtas žmonių negalėjo atsitiktinai atvykti į tą vietą ir būtent dar turėti kiaulės galvą. Čia buvo akcija prie musulmonus“, – pridūrė jis.
Anot A. Begansko, prie mečetės susirinkę baikeriai rėkė, grasino ten susirinkusiems, tačiau ten budėję policijos pareigūnai tai esą ignoravo.
Muftijus teigė manantis, kad dėl incidento policijoje turėtų pradėtas vidinis tyrimas, ar pareigūnai vykdė savo pareigas užtikrinti viešąjį saugumą, nes musulmonės Lietuvos pilietės esą jautėsi nesaugios.
„Buvo taktinis sprendimas fiksuoti ir nesant poreikiui, tai yra nesant fiziniam kontaktui, vengti įsikišimo dėl galimo aistrų kėlimo“, – BNS nurodė O. Vaitkevičienė.
(be temos)
(be temos)