Po UTMA – smurto proveržis

Netrūksta vaizdo įrašų ir aprašymų, kas vyko prie „Žalgirio“ arenos ir jos prieigose miniai besiskirstant. Pasirodo, čia nestigo nesankcionuotų kovų, kurioms vieta – policijos akiratyje, o ne sporto entuziastų dienotvarkėje.
Socialinių tinklų vaizdo įrašas
Sutrypti tą galvą, po šimts pypkių.
„Einame po kovinio sporto renginio UTMA. Slenkame sau su minia, aptarinėjame įspūdžius, gailimės neįvykusios kovos, jau pradedame kirsti perėją. Vienas vyriškis, staiga pajutęs testosterono pliūpsnį, kurio ant tiek pritvinkta po bene 6 gerų valandų mėgavimosi brandintais rūsiuose gėrimais, beigi laužomų kaulų pokšėjimo ir kraujo tyškėjimo, mandagiai pasiūlo, jo žodžiais tariant „sutrypti tą galvą, po šimts pypkių”. Na gerai „sutrypti tą ji**ną galvą na**ui” iš tikro, kam čia saldinti. Prasideda etapas, kuriame pradėdami atlikti kovinių imtynių veiksmus, vienas prieš vieną, garbingoje akistatoje. Veiksmo suneraminti į viską įsivelia daugiau interesantų ir prasideda šis pasiutusiai mielas agresijos kadrilis. Sukiniai ir visi kiti šokio tvariniai žavi praeivių minią, kuri ragina šokėjus aistringesniam įgyvendinimui“, – vaizdo įrašą palydi vaizdingu aprašymu vienas renginio dalyvių.
Portalas kauno.diena.lt kreipėsi į Kauno policiją dėl komentaro apie galimus pažeidimus per renginį ar po jo.
Anot policijos atstovų, Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., renginio metu ir po jo užfiksuoti keturi viešosios tvarkos pažeidimai.
Apie 22.50 val. gautas pranešimas, kad neblaivus (2,99 prom.) vyras (gim. 1992 m.) elgiasi agresyviai, konfliktuoja su renginio dalyviais.
Apie 23.25 val. gautas pranešimas, kad neblaivus (1,77 prom) vyras (gim. 2004 m.) elgiasi neadekvačiai.
Apie 23.50 val. gautas pranešimas, kad galimai neblaivus (blaivumą tikrintis atsisakė) vyras (gim. 1996 m.) elgiasi agresyviai, vartoja necenzūrinius žodžius, konfliktuoja su renginio dalyviais.
Rugsėjo 27 d. apie 1.05 val. galimai neblaivus (blaivumą tikrintis atsisakė) vyras (gim. 1984 m.) įžeidinėjo policijos pareigūnus.
Vyrai pristatyti į policijos įstaigą, jiems surašyti administracinio nusižengimo protokolai dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo.
Policijos duomenimis, renginio metu taip pat gauti pavieniai pranešimai dėl galimų Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų.
Apie 19 val. gautas pranešimas, kad automobilis BMW užstatė pravažiavimą, stovi neleistinoje vietoje.
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