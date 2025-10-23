Policija ieško dingusio Arnoldo

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (Kauno apskr. VPK), vyras spalio 21 d., apie 18 val., autobusu išvažiavo iš Jonavos rajono, Bukonių kaimo, ir turėjo atvykti į Ruklą, bet taip ir neatvyko.
Vyro požymiai: stambaus kūno sudėjimo, ūgis apie 190 cm. Vilkėjo mėlynos spalvos striukę, tamsios spalvos bliuzoną, juodos spalvos sportines kelnes su baltomis juostomis šone, avėjo juodos spalvos sportinius kedus.
Asmenų, mačiusių ar žinančių A. Verchašovo buvimo vietą bei galinčių suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Jonavos rajono policijos vyriausiąją tyrėją Loretą Marcinkevičienę, el. paštu [email protected], telefonu Nr. +370 652 41541, +370 700 633 70 arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.
