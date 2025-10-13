Kapų žvakės: kokios perkamos dažniausiai, o kokių paklausa auga labiausiai

„Šiemet prieš Visų šventųjų dieną ir Vėlines į „Norfas“ kapų žvakių nugabenta jau 72 vilkikai. Matyt, didesnė dalis visų Lietuvoje parduodamų tokių žvakių spalį nuperkama mūsų tinklo parduotuvėse. Ir ši tendencija kartojasi metai iš metų, tik šiemet žvakių paklausa dar padidėjo, – pasakojo Dainius Dundulis, 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos UAB „Rivona“ generalinis direktorius. – Pirkėjai žino, kad „Norfoje“ ras įvairių žvakių ir jų įdėklų priimtiniausiomis kainomis. Jas galime pasiūlyti ypač žemas, nes beveik visas žvakes dideliais kiekiais perkame tiesiai iš Lenkijos ir Lietuvos gamintojų, be tarpininkų.“
Gerą kainą padeda išlaikyti ir nedideli logistikos kaštai. D. Dundulis skaičiuoja, kad nuo Lietuvos sienos iki žvakių gamyklos Lenkijoje – vos apie 50 km: „Tad atsigabenti dešimtis vilkikų žvakių mums kainuoja santykinai nedaug, dėl ko savo pirkėjams žvakes galime pasiūlyti pigau“. Pasak jo, žemesnę kainą padeda palaikyti net tai, kad piko metu žvakės ir įdėklai didesnėse „Norfose“ parduodami tiesiai nuo padėklų, parduotuvių darbuotojams nereikia jų išdėlioti lentynose, o „tai taupo jų laiko ir mažina bendras sąnaudas“.
Kapų žvakių įdėklai – tvaresnis pasirinkimas
„Norfa“ žvakes perka konkursų būdu, kurie skelbiami ir laimėtojai atsirenkami dar metų pradžioje, paprastai sausio mėnesį, o kovą jau pateikiami konkrečių kiekių užsakymai. „Norfoje“ pirkėjui siūloma rinktis iš 18 rūšių kapų žvakių ir 4 dydžių įdėklų.
Rita Povilauskienė, „Norfos“ prekių grupės vadovė, patvirtina, kad žvakių paklausa parduotuvėse pradeda augti dar spalio pradžioje, o didysis pirkimas prasideda nuo spalio vidurio, kai, paprastai, perkama ne vienetais, o pakuotėmis, kuriose, priklausomai nuo žvakių dydžio, gali būti nuo 6 iki 12 vnt. žvakių.
„Pastarųjų metų tendencija – didėja žvakių įdėklų paklausa. Matyt, žmonės vis dažniau įsigyja brangesnes žvakes, tiksliau – stiklines kapų žvakides, kuriose keičia tik įdėklus. Tai ne tik pigiau, gražiau, bet ir tvariau už žvakes vienkartiniuose indeliuose, nes žvakių įdėklams skirti stikliniai indai neišmetami, tarnauja ilgai, daug kartų. Be to, beveik visas įdėklas išdega, lieka tik perdirbimui galimas naudoti plastiko gabaliukas,“ – atkreipė dėmesį „Norfos“ prekių grupės vadovė.
D. Dundulis taip pat akcentuoja, kad toks pirkėjų pasirinkimas žymiai tvaresnis ir skatintinas. Todėl žvakių įdėklų paklausos didėjimą jis vertina ir kaip „Norfos“ pirkėjų sąmoningesnį bei tvaresnį pasirinkimą; „Visuomet stengiamės atliepti pirkėjų poreikius ir kintančias tendencijas, o šį pasirinkimą ypač skatiname.“
Renkasi degančias ilgiau
Kasmet „Norfa“ pirkėjams pasiūlo ir kapų žvakių naujovių – paprastai atnaujinama apie trečdalis asortimento.
„Tačiau dalis kapų žvakių asortimento nesikeičia jau per 20 metų – pirkėjams jos patinka, jų paklausa nemenksta. Tai daugiausiai vidutinio dydžio žvakės, kurios dega apie 30 val. Vis mažiau pirkėjų dėmesio sulaukia pačios mažiausios žvakės, o didžiausių įvairių formų žvakių paklausa pastaraisiais metais auga sparčiausiai. Beje, pastarąsias žvakes keičiame kasmet, nes išrankiam pirkėjui reikia naujovių, jis ieško naujų formų, išskirtinio ir nepasikartojančio dizaino ypatingesnių žvakių“, – pasakojo R. Povilauskienė.
Užsakydama žvakes „Norfa“ analizuoja ir jų degaus turinio sudėtį. Mat dalis žvakių atrodo ganėtinai didelės, bet degus mišinys yra prastos kokybės ir sudega žymiai greičiau nei kukliau atrodančių žvakių.
„Manau, kad degimo trukmė pirkėjui yra labai svarbi, todėl nenorime, jog pirkėjas apsigautų pirkdamas žvakes, kurios, atrodytų, dėl savo dydžio turi degti ilgai, bet jų degimo laikas trumpas, nes vietoje parafino naudojamas jo pakaitalas. Pirkėjui siekiame pasiūlyti tik tokios sudėties kapų žvakes, kurias įsigydamas jis nenusiviltų“, – aiškino „Norfos“ vadovas. Beje, dėl Rusijos karo Ukrainoje parafinas pastaraisiais metais perkamas ne iš šalies agresorės, o tai šiek tiek pabrangino galutinį produktą.
„Norfoje“ kapų žvakėms – jau 50 proc. nuolaida
Nors didžiausi kiekiai kapų žvakių nuperkama spalio mėnesį ir lapkričio pirmosiomis dienomis, R. Povilauskienė atkreipia dėmesį, kad jų paklausa taip pat gerokai išauga prieš Motinos dienos minėjimą gegužės pirmą sekmadienį ir kiek mažiau – prieš Tėvo dieną, kuri minima birželio pirmą sekmadienį, bei prieš Velykas ir Kalėdas, o taip pat, kai atšilus orams prasideda pavasarinis kapų tvarkymas.
„Prieš Motinos dieną pirkėjai nuperka iki 15 vilkikų kapų žvakių, prieš Tėvo – gerokai mažiau. O prieš Velykas ir Kalėdas žvakių pardavimų kiekiai labai priklauso nuo oro – jei jis palankus kapų lankymui, žvakių nuperkama daug, o jei oras prastas, – pardavimai taip pat menki“, – ilgamete patirtimi dalinosi „Norfos“ prekių grupės vadovė.
Kaip ir kasmet, „Norfoje“ jau nuo spalio pradžios yra taikomos nuolaidos populiariausioms žvakėmis ir įdėklams, dalis jų parduodama su 50 proc. nuolaida ar perkant dvi mokama kaip už vieną.
