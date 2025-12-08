Policijos vadas apie dviejų merginų nužudymą: tai tikrai išskirtinis atvejis

„Šio ikiteisminio tyrimo metu lauks ilgas darbas nustatant tikruosius motyvus, kodėl šis asmuo pasielgė tokiu būdu, kuo jis buvo vedinas. Matyt, čia nebus apsieita ir be tam tikrų psichiatrinių ekspertizių. Tai tikrai išskirtinis atvejis, didžiulė tragedija, kuomet buvo nužudytos dvi jaunos moterys“, – LRT radijui teigė A. Paulauskas.
„Tikrai norėčiau padėkoti kauniečiams už jų pilietiškumą, aktyvumą ir už pagalbą policijai sulaikant šį, manau, kad be galo pavojingą asmenį“, – akcentavo jis.
Vis tik, policijos generalinis komisaras pabrėžia, kad B. Mikutavičių sulaikyti padėję kauniečiai ėmėsi perteklinės rizikos.
„Apima dvejopas jausmas. Iš vienos pusės, tai yra padėka žmonėms už jų aktyvumą, už drąsą, ryžtą rizikuoti ir sulaikyti tokį pavojingą asmenį. Iš kitos pusės, laimė, kad neįvyko dar viena tragedija ir kad tas asmuo nesužalojo tų žmonių, kurie bandė jį sulaikyti. (Tokiais atvejais – ELTA) raginame piliečius nesiartinti ir pamačius kuo skubiau paskambinti telefonu 112“, – dėstė A. Paulauskas.
Apima dvejopas jausmas.
„Šiuo atveju policija buvo šalia, atvyko per vieną minutę. Tai reiškia, kad žmonės ėmėsi šiek tiek perteklinės rizikos“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, Kauno apylinkės teismas sekmadienį pilnai patenkino prokurorės prašymą ir merginų nužudymais įtariamą B. Mikutavičių leido suimti trims mėnesiams.
Vyras savo kaltės neneigė, tačiau nusikaltimų motyvų neatskleidė.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyrius, tyrimą atlieka – Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-asis skyrius.
ELTA primena, kad kelias paras besislapsčiusį 29 metų įtariamąjį mieste sulaikė į paiešką susibūrę kauniečiai ir perdavė policijai.
Kaip skelbta, ketvirtadienį buvo gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės prospekte buvo rastas 2003 m. gimusios moters kūnas su pjautine žaizda.
Vėliau apie 19.46 val. buvo gautas pranešimas, kad nepavyksta susisiekti su giminaite.
Atvykus tarnyboms, bute, esančiame Pramonės prospekte, rastas 2001 m. gimusios moters kūnas su smurto žymėmis.
(be temos)