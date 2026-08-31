Prie „Akropolio“ – maišelis su kyšiu ir dovanomis: kariuomenės atstovui „išmušė saugiklius“

„Išmušė saugiklius“, – savo emocinę būklę netikėtai gavus dovanų maišelį su 3 tūkst. eurų, vyno buteliu ir užkandžiais Kauno apylinkės teisme Kaišiadoryse apibūdino I. Šiaudys.
Jis rūpinasi statybos darbų technine priežiūra, priima darbus, kariuomenėje dirba pagal darbo sutartį.
Pernai gruodį prie „Akropolio“ pastato Kaune iš rangovų neteisėtą dovaną gavęs kariuomenės atstovas teismui liudijo, kad buvo sukrėstas, I. Šiaudys sakė, jog iš pradžių net gerai neapžiūrėjo dovanos turinio. Apie galimą kyšį jis suskubo pranešti tarnyboms – Antrajam operatyviniam departamentui (AOTD), įvykiu netrukus susidomėjo Karo policija ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Kaltinimai galimos korupcijos byloje pateikti Vilniuje registruotai statybų bendrovei „Versiculus“ ir vienam iš jos akcininkų Evaldui Gudynui. Jie parodymų teismui kol kas nedavė.
Kaip skelbė STT ir prokuratūra, tyrimo metu surinktų duomenų visuma leidžia pagrįstai įtarti, kad kyšis buvo duodamas už pageidaujamą asmens, prilyginto valstybės tarnautojui, palankumą, vertinant bendrovės atliktus statybos darbus pagal viešojo pirkimo sutartį, sudarytą su Krašto apsaugos ministerija. Sutarties vertė viršija 1 mln. 287 tūkst. eurų.
Maišelį su pinigais ir dovanomis perdavė prie „Akropolio“
Bylos duomenimis, neteisėtas atlygis kariuomenės atstovui buvo perduotas pernai gruodį, Kaune, prie prekybos ir pramogų centro „Akropolis“. Su „Versiculus“ atstovu I. Šaudys turėjo susitikti dėl statybos darbų pildymo žurnalo.
I. Šaudys taip pat yra pateikęs ir kitą įvykio versiją – kad susitikimas galėjo vykti dėl langų statymo, o E. Gudynas pasakęs, kad susitiks ne tik dėl langų, bet ir „kalėdiniais reikalais“.
„Susitikom netoli apsaugos, arčiau „Griunvaldo“ įėjimo. Atvažiavo ir ištraukė maišelį. Aš labai nemėgstu tokių situacijų, man stresas, panika. Saugiklius išmušė dėl tos situacijos, labai nemėgstu tokių situacijų. Aš dirbu valstybėje įstaigoje, nėra gerai dovanos“, – teisme kalbėjo I. Šiaudys.
Jis pasakojo, kad E. Gudynas iš automobilio ištraukė popierinį maišelį. Liudytojas teigė vėliau maišelį apžiūrėjęs ir neužklijuotame vokelyje pamatė grynus pinigus.
„Tada antrą kartą saugiklius išmušė. Dar buvo butelis, saldainiai, sausainiai", – sakė jis.
AOTD atstovas patarė jam papietauti ir tada apžiūrėti, kiek yra pinigų.
Perduotus pinigus jis iš pradžių laikė automobilyje, paskui darbo kabinete.
„Neskaičiavau, įvardijau, kad 2 tūkstančiai gali būti, sakė daug nečiupinėti. STT informavo, tada pradėjo bendrauti su manim. Kitą dieną karo policija atvyko – 3-4 žmonės. Jie matavo, fotografavo. Motyvo (papirkti mane – ELTA) nemačiau, buvau labai nustebęs ir šokiruotas“, – sakė jis.
I. Šaudys teismui pasakojo, kad savo darbe laikosi besąlygiško skaidrumo ir visų įmonių atstovus įspėja, kad nė nebandytų jo papirkinėti, naudoja frazes „neturėkit minčių“, „darykit darbus“, o bent minimalias verslininkų užuominas nutraukia pats pirmas.
„Aš visiems sakau: žiūrėkit, neturėkit minčių“, – pasakojo liudytojas.
Nemato motyvo kyšio davimui
I. Šiaudys pasakojo, kad su įmone „Versiculus“ santykiai buvo tik darbiniai, jis pretenzijų įmonei dėl jos darbų neturėjo ir nesupranta motyvo, kodėl jį reikėjo papirkti.
„Versiculus“ atstovė teisme advokatė Eglė Vėbraitė teismui pateikė duomenis, kad kaltinamas E. Gudynas nebuvo sprendimus įmonėje priimantis asmuo. Pasak teisininkės, iš „Versiculus“ buvo pirkti papildomi darbai, tad, anot jos, įmonei nebuvo jokio tikslo duoti kyšį.
Teisme liudijęs I. Šaudys netgi gyrė „Versiculus“.
„Visiems sakydavau, kad pirma įmonė, kuri reaguoja į pastabas ir panašiai. Visą laiką būna pastabų, taip visą laiką būna. (…) Viskas buvo gerai, išskyrus vieną defektą: jie montavo didelius langus, trys langai pagal seną angą buvo kreivai įstatyti. Naudotojas informavo, jie pasikalbėjo su įmone, gaminančia langus. Atvyko architektas, du langai – kaip ir pusė velnio, vieną reikėjo perstatyti. Išlupo ir įstatė naujai", – prisiminė Statinių priežiūros inžinierius.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs spalį.
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