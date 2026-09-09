Prie Draugystės parko – skaudi eismo nelaimė

Atvykęs greitosios medicinos pagalbos ekipažas, prie pėsčiųjų perėjos stovi pareigūnai bei dar vienas automobilis.
Kauno policijos duomenimis, rugsėjo 9 d. apie 8.30 val. šioje vietoje automobilis „Volkswagen“, kurį vairavo 55 metų vyras, kliudė septyniolikmetę. Anot policijos atstovų, nepilnametė apžiūrai pristatyta į gydymo įstaigą.
Būkite atidūs vairuodami, o taip pat ir eidami per pėsčiųjų perėją.
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