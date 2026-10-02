Prie vandens telkinio Kaune – vyrų ginčas: prireikė medikų

Pasak Policijos departamento, rugsėjo 30 d. apie 14.30 val. Kaune, ties Berlainių gatve, prie vandens telkinio, iš matymo pažįstamas vyras ginčo metu sumušė vyrą, gimusį 1969 metais.
Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
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