 Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

2026-10-14 09:23 klaipeda.diena.lt inf.

Antradienį prieš vidurnaktį padegta dienraščio „Kauno diena“ iškaba. Redakcijoje ir trečiadienio rytą buvo jaučiamas benzino kvapas.

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Gaisras pastebėtas ir apie jį ugniagesiams pranešta spalio 13  d. 23.22 val. Ant laiptelių rastos numestos 5 l talpos su degaus skysčio pėdsakais. 

Įtariamas padegimas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.

Tokie išpuoliai mūsų žurnalistų tikrai nesustabdys.

Per įvykį žmonės nenukentėjo. Sugadinta iškaba, aprūko mūrinis fasadas, ant kurio ji buvo pritvirtinta.

„Dirbame savo darbą, viešiname įvairias negeroves, todėl ne kartą esame sulaukę grasinimų. Ne kartą yra tekę kreiptis ir į policiją, bet tokio neadekvataus išpuolio sulaukėme pirmą kartą. Tikimės, kad pareigūnai operatyviai nustatys kaltininką. Redakcijos darbas vyksta įprastu ritmu ir tokie išpuoliai mūsų žurnalistų tikrai nesustabdys“, – teigė „Kauno dienos“ vyr. redaktorius Arūnas Andriuškevičius.

Šiame straipsnyje:
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išpuolis prieš Kauno dieną
padegta iškaba
Kauno dienos redakcija

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Mindaugas
Urodus, kurie padegė redakcijos pastato fasadą, sugauti ir pasodinti. Dar to betrūko!
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Bankomatas null
"Gerovės" valstybė.
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