 Prieš „Kauno dienos“ redakciją – ugnimi: štai ką užfiksavo viena vaizdo kamerų

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – ugnimi: štai ką užfiksavo viena vaizdo kamerų

2026-10-14 11:45 klaipeda.diena.lt inf.

Po išpuolio prieš „Kauno dienos“ redakciją peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus matyti, kaip prieš pat gaisrą praeina žmogus, paskui jis kiek spėresniu žingsniu grįžta, o netrukus ir nušvinta gatvė – ją nušviečia pliūptelėjusi liepsna.

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Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Matosi, kad tuo metu K. Donelaičio g. pro įvykio vietą važiavo ne viena transporto priemonė. Gal kuri nors įtariamąjį užfiksavo vaizdo registratoriumi? Mačiusius ar užfiksavusius šį įvykį, ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis skubios pagalbos telefonu 112.

„Kauno dienos“ vaizdo įrašas

Kaip jau rašėme, antradienį prieš vidurnaktį padegta dienraščio „Kauno diena“ iškaba. Gaisras pastebėtas ir apie jį pranešta ugniagesiams 23.22 val.

Iškaba apipilta degiu skysčiu ir padegta. Žmonės nenukentėjo, iškaba sugadinta, aprūko mūrinis fasadas, ant kurio ji buvo pritvirtinta.

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Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis
Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

Prieš „Kauno dienos“ redakciją – įžūlus išpuolis

„Dirbame savo darbą, viešiname įvairias negeroves, todėl ne kartą esame sulaukę grasinimų. Ne kartą yra tekę kreiptis ir į policiją, bet tokio neadekvataus išpuolio sulaukėme pirmą kartą. Tikimės, kad pareigūnai operatyviai nustatys kaltininką. Redakcijos darbas vyksta įprastu ritmu ir tokie išpuoliai mūsų žurnalistų tikrai nesustabdys“, – teigė „Kauno dienos“ vyr. redaktorius Arūnas Andriuškevičius.

Išpuoliai mūsų žurnalistų tikrai nesustabdys.

Policija pradėjo tyrimą dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Už tai įstatymas numato baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki penkerių metų.

Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovauja Kauno apylinkės prokurorė Renata Oželienė.

Šiame straipsnyje:
Kauno diena
padegimas
padegta Kauno dienos iškaba
vaizdo kameros
vaizdo kamerų įrašas
galimas įtariamasis
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