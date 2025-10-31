Prokuratūra neskųs Filipavičiui paskelbto nuosprendžio

„Atsakydami į jūsų pateiktą užklausą informuojame, kad, įvertinus teismo sprendimo motyvus ir argumentus, buvo priimtas sprendimas neteikti apeliacinio skundo šioje byloje“, – Eltą penktadienį informavo Kauno apygardos prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
44 metų G. Filipavičiui nuosprendis paskelbtas lygiai prieš savaitę, praeitą penktadienį. Teismas skyrė tokią pačią bausmę, kokios ir prašė prokuratūra. Tokiai bausmei pritarė ir nukentėjusios mergaitės šeima.
Šalys per 20 dienų dar gali rašyti skundus Lietuvos apeliaciniam teismui.
ELTA ketvirtadienį skelbė, kad nuteistojo advokatas Aleksandras Pocius rengia apeliacinį skundą dėl paskelbto nuosprendžio ir aukštesnės instancijos teismo prašys švelnesnės bausmės.
Jeigu bus paduotas apeliacinis skundas, jį nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas Vilniuje.
G. Filipavičiui buvo inkriminuota 13 nusikalstamų veikų, teismas kaltu vyrą pripažino dėl 10 nusikaltimų. Dėl dviejų baudžiamųjų nusižengimų vyras buvo išteisintas, tai yra dėl D kategorijos ginklų laikymo. Viena veika dėl sveikatos sutrikdymo buvo pašalinta iš kaltinimo dėl kvalifikacijos patikslinimo. Visi G. Filipavičiui pareikšti kaltinimai nėra viešinami, siekiant apsaugoti nukentėjusiųjų teises, jų privatumą.
Advokatas A. Pocius Kauno teismo prašė jo ginamajam skirti 7 metų laisvės atėmimo bausmę. Su tokia bausme G. Filipavičius sutinka. Ar tokios bausmės bus prašoma ir Apeliacinio teismo, kol kas tiksliai nežinoma, nes skundas dar tik rengiamas.
Nukentėjusiai mergaitei iš G. Filipavičiaus priteista 70 tūkst. eurų neturtinės žalos, taip pat po 15 tūkst. eurų neturtinės žalos priteista kiekvienam iš mergaitės tėvų. Nuteistasis aukštesnės instancijos teisme ketina ginčyti ir šias sumas.
G. Filipavičius kaltę pripažįsta ir, pasak advokato, išteisinimo neprašys ir Apeliacinio teismo.
Kauno apygardos teismo teisėja Judita Sungailaitė yra sakiusi, kad byloje buvo nustatytos trys sunkinančios aplinkybės: nusikaltimai buvo padaryti prieš mažametę, jog nusikaltimai padaryti žiauriai kankinant ir tai, kad nusikaltimai sukėlė sunkias pasekmes mergaitei ir jos šeimos nariams.
Kaltinamasis verdikto laukė būdamas suimtas. Jis ir dabar laikomas kalėjime.
ELTA primena, kad G. Filipavičius nuteistas už tai, kad pernai sausį Kaune pagrobė į parduotuvę išėjusią mažametę. Vaikas pagrobtas iš viešojo transporto stotelės sausio 7 dieną, o surastas po dviejų parų garaže, Technikos gatvėje. Kartu su ja rastas ir pagrobėjas.
Mergaitės visame Kaune ieškojo šimtai žmonių. Vaiką sėkmingai pavyko surasti, pareigūnams peržiūrėjus vaizdo įrašus, apklausus liudytojus ir surinkus kitą informaciją.
Po vaiko išlaisvinimo tuometinis Kauno policijos vadovas Mindaugas Baršys teigė, kad garažas, kuriame buvo laikyta mergaitė, buvo „šiek tiek pritaikytas“ įkaito laikymui.
