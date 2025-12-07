 Prokurorė: Benas Mikutavičius neneigia Kaune nužudęs dvi merginas

2025-12-07 10:37
Dominykas Biržietis (BNS)

Dviejų merginų nužudymu Kaune įtariamas Benas Mikutavičius neneigia padaręs šį nusikaltimą, sakė prokurorė Asta Chramina.

Asta Chramina

„Įtariamasis savo kaltės neneigia“, – žurnalistams po Kauno apylinkės teismo posėdžio nurodė prokurorė Asta Chramina.

„Jam pareiškus įtarimą pagal Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalį (dėl nužudymo – BNS), jisai savo kaltę pripažino“, – pridūrė prokurorė.

Ji prašo įtariamajam skirti griežčiausią trijų mėnesių suėmimą, teismas dėl to sprendimą skelbs sekmadienį priešpiet.

Pasak A. Chraminos, teisėsaugai nežinoma, ar įtariamasis gailisi.

„Šiuo metu toks klausimas nebuvo analizuotas, jis, kadangi tai yra tik kardomosios priemonės skyrimo klausimas, tik į tą klausimą (dėl nusikaltimo įvykdymo – BNS) ir atsakė“, – sakė A. Chramina.

