R. Jakščiui pakartoti A. Ulvido triuko nepavyko: šį kartą teismas šia vaikiška gudrybe nepatikėjo

Teismo pirmininko verdiktas

Šiandien Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis, pats nagrinėjęs minėtą Probacijos tarnybos teikimą, paskelbė, kad jį tenkina ir keičia R. Jakščiui jų teismo už jaunesnių negu šešiolikos metų berniukų tvirkinimą 2021-ųjų gruodį skirtą laisvės apribojimą į 90 parų areštą.

Belieka priminti, kad šis arešto terminas, padarius nusikaltimą, yra maksimalus.

A. Purvainio nutartyje skirti R. Jakščiui areštą teigiama, kad šio pradžia bus skaičiuojama nuo jo sulaikymo nutarčiai įsiteisėjus. T.y. ją dar per septynias dienas galima apskųsti.

Arūnas Purvainis/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Šios nutarties klausėsi tik žiniasklaidos atstovai, nes pats R. Jakštys ją skelbiant nepasirodė, nors dar priešpiet dalyvavo šiame teisme skubiai surengtame specialiame posėdyje nagrinėjant prokuroro prašymą uždėti jam apykoję, nes areštas anksčiau ar vėliau pasibaigs.

Nesijautė kaltas

Kaip jau rašyta, vakar minėto Probacijos tarnybos teikimo nagrinėjimas vietoj įprastų tokiais atvejais 15-20 minučių užsitęsė daugiau kaip dvi valandas.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, ne per seniausiai 25-erių sulaukęs R. Jakštys per šį posėdį, vykusį už uždarų durų, bandė įtikinti teismą, kad manęs, jog jo namuose rastas vaikinas yra 18-metis. Esą šis jam buvo nurodęs tokį savo amžių ir jam abejonių dėl to nekilo.

Tačiau R. Jakštys neneigė, kad šis asmuo lankėsi pas jį jau ne vieną mėnesį. Ir teigė, kad atvykus kaimynų iškviestai policijai, nusprendė jį skubiai paslėpti, nes sutriko ir išsigando, kai jis, esą pamatęs pareigūnus, prisipažino, kad yra nepilnametis.

Remigijus Jakštys/Justinos Lasauskaitės nuotr.

R. Jakštys teismą tikino ir, kad policijos pas jį namuose kartu su keturiolikmečiu rasti vyras ir moteris, kuriuos išlipančius iš savo automobilio jo kieme, buvo nufilmavę kaimynai, yra pas jį viešėję giminaičiai.

Po visų šių parodymų, pirmiau duotų teismui, negu ikiteisminį tyrimą dėl balandžio 12-osios įvykių jo nuomotame kotedže Pasimatymo akligatvyje pradėjusiems teisėsaugininkams, R. Jakštys prašė neskirti jam Probacijos tarnybos siūlomo arešto, o pratęsti laisvės apribojimo terminą.

Ir tai buvo jau ne pirmas, kaip patvirtino šios tarnybos atstovė, jų teikimas pakeisti R. Jakščiui skirtą laisvės apribojimą į areštą, kuris gali būti nuo 15 iki 90 parų. Tačiau prieš porą mėnesių jis buvo atmestas.

Sulaukė linčo teismo?

Kaip jau rašyta, į teikimo nagrinėjimą vakar R. Jakštys atvyko ne tik sugipsuota ranka, bet ir su grasinimų, kurių, kaip teigė, sulaukė į savo mesendžerį po minėtų įvykių Pasimatymo akligatvyje, popierinėmis kopijomis, kurias, portalo kauno.diena.lt duomenimis, jį šiame posėdyje atstovavusi viena iš jo advokačių – Daiva Jurevičienė pateikė ir A. Purvainiui.

Nors iš pradžių R. Jakštys papasakoti apie tai ir žiniasklaidai vengė, galiausiai pavyko iš jo iškvosti, kad jis buvo sužalotas šio posėdžio išvakarėse, t. y. balandžio 17-ąją, apie 18.30 val., per išpuolį prie jo nuomoto kotedžo Pasimatymo akligatvyje.

Esą buvo užpultas dviejų asmenų gatvėje prie šio namo, tačiau dėl to į policiją nesikreipė, nes užpuolikai teigė, kad tokiu atveju bus dar blogiau.

Pasiteiravus R. Jakščio, už ką jis buvo sužalotas, jis pareiškė, kad komentarų nebus.

Tačiau kaltino žiniasklaidos atstovus dėl sukelto triukšmo, radus jo namuose nepilnametį. Ir teigė, kad po išpuolio, pasibaigusio jo rankos sulaužymu, jis iš šio kotedžo skubiai išsikraustė, persikeldamas gyventi kitur.

Kaip šių R. Jakščio teiginių įrodymas žiniasklaidai buvo pateiktos ir minėtos esą sulauktų grasinimų – „Būsi sulaužytas greitu metu“, „Pagausiu – užmušiu“ ir pan. kopijos.

Justinos Lasauskaitės nuotr./Redakcijos montažas

Paskelbtas karas?

Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad dėl šių grasinimų į policiją buvo kreiptasi jau kitą dieną po minėtų įvykių Pasimatymo akligatvyje, t. y. balandžio 13-ąją. Tos dienos pavakarę – net du kartus. Ir dar kartą – jau balandžio 14-osios vidurdienį. Ir dėl šių pranešimų, gautų per savitarnos portalą ePolicija.lt., dar tebevyksta aplinkybių patikslinimas.

Tačiau dėl kitų dviejų pranešimų, susijusių su praėjusio penktadienio bei savaitgalio įvykiais R. Jakščio nuomotame kotedže, Kauno policija pradėjo dvi administracines teisenas dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, už kurį numatyta bauda nuo 30 iki 140 eurų, o pakartotinai nusižengus – ir nuo 140 iki 240 eurų.

Taip teisiškai įvertintas balandžio 14-ąją, apie 7 val. ryto, gautas pranešimas, kad atsikėlus konstatuota, jog kiaušiniais apmėtyta terasa, bei balandžio 16-osios vidurdienio pranešimas apie panašią kontrataką neaiškiomis šiukšlėmis, per kurią jau nukentėjo ir langai. Įtariamieji, portalo kauno.diena.lt žiniomis, dar ieškomi.

Tačiau jokio pranešimo apie R. Jakščio užpuolimą bei sužalojimą esą pirmadienio vakare Kauno policija nėra gavusi nei iš jo paties, nei iš medikų. Tiesa, šie privalo apie tai informuoti policiją tik tais atvejais, kai jiems kyla įtarimas, kad jų pacientas nukentėjo per nusikaltimą, o ne susižalojo pats.

Vienu šūviu – du zuikiai

Kaip jau rašyta, po minėtų garsiai nuskambėjusių balandžio 12-osios vakaro įvykius Pasimatymo akligatvyje, per kuriuos R. Jakščio namų slėptuvėje – nišoje, po laiptais, įrengtoje spintelėje buvo aptiktas 14-metis, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vengimo atlikti baudžiamojo poveikio priemones, nes R. Jakščiui yra uždrausta bendrauti su nepilnamečiais.

Tokia buvo viena iš 2021-ųjų gruodį jam Kauno apylinkės teismo už keturių, jaunesnių negu šešiolikos metų asmenų tvirkinimą skirto laisvės apribojimo vieneriems metams bei 40 dienų sąlygų.

Tokia pati sąlyga yra numatyta ir R. Jakščiui paskirtame namų arešte naktimis, uždraudžiant tokiu laiku išeiti iš namų, kuris jam skirtas Kauno apylinkės teismą pasiekusioje, tačiau dar neatverstoje dar vienoje jo byloje dėl jaunesnių negu šešiolikos metų berniukų tvirkinimo, lytinės aistros tenkinimo su septyniolikmečiu, pažeidžiant nepilnamečių asmenų seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą bei sutrikdant jo sveikatą, ir apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo.

Pogrindžio šešėliai

Praėjusios savaitės pabaigoje minėtas ikiteisminis tyrimas dėl vengimo atlikti baudžiamojo poveikio priemones, viešai nesigiriant, kas pastaruoju metu labai būdinga prokuratūros komunikacijai, buvo perkvalifikuotas taip pat į jaunesnių negu šešiolikos metų asmenų tvirkinimą, dėl ko jį iš Kauno apylinkės prokuratūros perėmė Kauno apygardos prokuratūra.

Tačiau R. Jakščiui šiame ikiteisminiame tyrime dar nėra pareikštas joks įtarimas. Vakar dar buvo neapklaustas ir minėtas keturiolikmetis, jį suradusiems policijos pareigūnams teigęs, kad jis – jau pilnametis ir nesupranta, ko šie prie jo kabinėjasi.

Remigijus Jakštys/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Šiandien pusiau pogrindinėmis sąlygomis beveik per teismo pietų pertrauką buvo surengtas ir prokuroro prašymo sugriežtinti R. Jakščiui kardomąją priemonę ir minėtoje dar neatverstoje jo byloje, pakeičiant namų areštą į intensyvią priežiūrą, uždedant apykoję ir tik valandai išleidžiant iš namų apsipirkti, nagrinėjimas. Nors vakar į dienos pabaigą dar teigta, kad nežinia, kada pavyks sušaukti šį specialų posėdį. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, jis buvo organizuotas jau praktiškai po darbo valandų.

Šiame posėdyje, šiandien trukusiame apie valandą, R. Jakštį jau atstovavo abi jo advokatės – ir Aušra Ručienė, ir D. Jurevičienė.

Sprendimą, ar tenkinti prokuroro prašymą, planuojama skelbti penktadienį.