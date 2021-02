Reido Kaune derlius: per penkias valandas – septyni pažeidėjai

Vienas – neblaivus. Keturi – be vairuotojų pažymėjimų, pusė – juos pragėrę. Dar vienas vairavo neregistruotą automobilį, ant kurio uždėti svetimi valstybiniai numeriai. Toks buvo šeštadienį Kaune vykusios Kelių policijos priemonės derlius.

Ji buvo skirta neblaiviems vairuotojams ir kitiems Kelių eismo taisyklių pažeidėjams, keliantiems didžiausią pavojų eismo saugumui, išaiškinti. Startavo apie 18.30 val. R.Kalantos gatvėje – 6-ojo forto žiedo papėdėje. Čia du Kelių policijos ekipažai apie porą valandų stabdė visas abiem kryptimis važiuojančias transporto priemones.

"Pasirinkome šią vietą dėl eismo intensyvumo ir įvertinę, kad čia stabdyti automobilius po šiandienos snygio bus saugu", – "Kauno dienai" teigė kartu su kolegomis reide dalyvavęs Kauno kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos 2-ojo būrio vadas Povilas Maila.

Pirmasis alkoholio vartojęs vairuotojas, tiesa, įpūtęs leistinas prie automobilio vairo 0,31 prom., buvo sustabdytas jau už keliolikos minučių nuo reido pradžios. Tai buvo apie 25–30 metų vyras, sėdėjęs prie mersedeso vairo.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Seno modelio BMW vairuotojui, nors šis ir buvo blaivus, tęsti kelionės jau nebeleista, nustačius kitų pažeidimų, – ant šio BMW buvo uždėti kito automobilio, registruoto užsienyje, valstybiniai numeriai, Lietuvoje jis buvo iš viso neregistruotas ir neturėjo techninės apžiūros dokumentų bei nebuvo draustas, jį vairavusiam asmeniui buvo surašytas vienas iš pirmųjų tą vakarą protokolų.

Per porą valandų stabdant visus pro šią R.Kalantos gatvės atkarpą tą vakarą važiavusius automobilius nustatyti trys pažeidėjai. Likę du vairavo automobilius, neturėdami tokios teisės. Vienas iš jų – volsvageną vairavęs 20-metis dar bandė nesėkmingai gudrauti. Likus 100 m iki patikros posto, jis skubiai nusuko į nuošalų keliuką, tačiau buvo pastebėtas. Ir netrukus konstatuota, kad jis neturi vairuotojo pažymėjimo ir niekada šio neturėjo. Šiek tiek vyresnis BMW vairuotojas buvo dar piktybiškesnis – vairuotojo pažymėjimas iš jo buvo atimtas už vairavimą išgėrus, tačiau jis ir toliau važinėja, šįkart – blaivus.

Vilmanto Raupelio nuotr.

P.Maila su kolegomis tikrino Kauno gatvėse vairuotojų blaivumą iki pat vidurnakčio. Iš Petrašiūnų apie pusę devynių vakaro jie persikėlė į A.Kriščiukaičio gatvę Vilijampolėje. Vėliau – į A.Juozapavičiaus prospektą Šančiuose, o darbą baigė Tunelio gatvėje. Per penkias šeštadienio vakaro valandas keturi Kauno kelių policijos pareigūnai sustabdė minėtose Kauno gatvėse apie 700 transporto priemonių ir nustatė septynis įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Palikus Petrašiūnus, buvo sustabdytas ir vienas asmuo, viršijęs prie vairo leistiną alkoholio normą. Jis pripūtė 0,46 pro. Be to, įkliuvo dar du teisės vairuoti neturintys asmenys. Vienas tokią teisę buvo pragėręs, kitas jos iš viso neturėjo. Įkliuvo ir dar vienas vairuotojas be privalomos techninės automobilio apžiūros.

"Lyginant dabartinę vairuotojų kultūrą su buvusia mano karjeros Kelių policijoje pradžioje, jie – akivaizdžiai sąmoningesni", – pastebėjo šešerius metus policijoje dirbantis P.Maila.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Į Kauno policijos suvestines apie išskirtinius šeštadienio įvykius pateko ir du neblaivūs vairuotojai, kuriems nustatytas sunkus bei vidutinis girtumas. Abu jie įkliuvo dar prieš prasidedant aprašytai Kelių policijos priemonei. 36-erių metų "VW Passat" vairuotojas, sustabdytas apie 15 val. Baltų prospekte, įpūtė 3,38 prom. 70-metis "Opel Zafira" vairuotojas, sustabdytas 17.50 val. Kapsų gatvėje, įpūtė 1,93 prom.