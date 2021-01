Rizika pasiteisino: slaugytojų žūties kaltininkė sulaukė užtarimo

Vertė kaltę velionei

Kaip jau rašyta, I.Mačiulienė kaltinta 2018-ųjų lapkričio 14-osios vidurdienį, vairuodama kelyje Vaišvydava-Piliuona-Pakuonis-Pabališkiai automobilį „Opel Meriva“, pažeidusi Kelių eismo taisykles, dėl ko nesuvaldė automobilio, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su ja važiavusia „Škoda Octavia“.

Šia į Alytaus kolegiją, kurioje mokėsi laisvu nuo budėjimų metu, vyko trys Kauno K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės Petrašiūnų padalinio slaugytojos bei jų grupiokė iš kitos gydymo įstaigos.

Per šį susidūrimą, įvykusį kelio vingyje ties Margininkais, žuvo pusė slaugytojų ekipažo – automobilį „Škoda“ vairavusi 50-metė Daiva Jadvyga Aravičienė bei už jos sėdėjusi 44-erių Alė Eringytė.

Šios tragiškos kaktomušos sukėlimu kaltinta I.Mačiulienė duoti parodymus Kauno apylinkės teisme, prieš kurį stojo 2019-ųjų vasarą, atsisakė. O ikiteisminio tyrimo metu – už savaitės po tragiškos kaktomušos buvo linkusi versti visą kaltę žuvusiai automobilio „Škoda“ vairuotojai. Esą ši viename kelio vingyje išvažiavo į jos eismo juostą ir net nestabdė. O ji važiavo šiuo keliu leistinu 70-80 km/val. greičiu. Ir iki susidūrimo su „Škoda“ tespėjo pasitraukti į kelkraštį. O po susidūrimo su šia jos automobilis net du-tris kartus apsisuko 180 laipsnių kampu.

Skydu tapo vaikai

Nukentėjusiaisiais šioje byloje buvo pripažinti devyni asmenys: žuvusiųjų mama, seserys, dukra, sutuoktinis ir sugyventinis bei viena bendrakeleivė, patyrusi rankos lūžį bei daugybinius sumušimus. Bendra visų jų prašyto moralinio atlygio suma siekė 155 tūkst. eurų.

Bylą nagrinėjusi teisėja Rasa Paulauskaitė, kurią I.Mačiulienė nesėkmingai bandė nušalinti, argumentuodama tuo, kad ši ne tik augina tris mažamečius vaikus, bet ir neturi didelės vertės turto, pilnai tenkino tik žuvusiųjų bendrakeleivės ieškinį. Kitus – tik iš dalies. Nepaisant to, bendra jiems priteista suma siekė 105 tūkst. eurų. Be to, kai kuriems priteistos ir prašytos metinės penkių procentų palūkanos nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško jo įvykdymo. Ir beveik visa prašyta turtinė žala, išlaidos advokatams bei atvykimo į bylos posėdžius iš užsienio, kuriame gyvena, kelionės išlaidos. O šių ieškinių atlyginimo užtikrinimui pratęstas ir laikinas I.Mačiulienės nuosavybės teisių apribojimas į žemės sklypą ir pastatus Taurakiemyje.

O skirdama I.Mačiulienei artimą grėsusios bausmės vidurkiui ketverių metų laisvės atėmimo bausmę, atidedant šios vykdymą dvejiems metams, kaip prašė prokuroras Mindaugas Šukys, R.Paulauskaitė teigė atsižvelgusi ne tik į tai, kad teisiamoji augina mažamečius vaikus, bet ir į tai, kad yra dar neteista.

Daugiau niekas nuosprendžio neskundė

Be to, bausmės atidėjimo metu I.Mačiulienei buvo skirti įvairūs įpareigojimai: per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atsiprašyti nukentėjusiųjų, visą bausmės atidėjimo laikotarpį dirbti, neišvykti iš gyvenamosios vietos be pareigūnų, prižiūrėsiančių kaip ji vykdo šiuos įpareigojimus, leidimo ir atlyginti bent dalį visiems nukentėjusiesiems priteistos neturtinės žalos. O nuo šio sprendimo paskelbimo I.Mačiulienei uždrausta ir pustrečių metų, t. y. beveik maksimalų laikotarpį pagal tuo metu galiojusius įstatymus, vairuoti bet kokią transporto priemonę.

Nei prokuroras, nei nukentėjusieji šio nuosprendžio neskundė. Net šešis iš jų atstovavęs advokatas Artūras Andriukaitis, per baigiamąsias šios bylos kalbas prašęs atsižvelgti į I.Mačiulienės elgesį teisme bei į tai, kad ji ne tik neatsiprašė nukentėjusiųjų, nepareiškė jiems užuojautos ir neatlygino nė cento, todėl siūlęs šiai griežtesnę bausmę – laisvės atėmimą šešeriems metams, atidedant bausmės vykdymą maksimaliam trejų metų laikotarpiui, tiek pat laiko uždraudžiant ir vairuoti automobilį bei įpareigojant atlyginti visus priteistus ieškinius per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo, įsigilinęs į R.Paulauskaitės argumentus, jau teigė, kad nuosprendis – logiškas ir pagrįstas. Todėl prašys Kauno apygardos teismo palikti jį nepakeistą.

Siurprizas nagrinėjant skundą

Kauno apygardos teismas, kuriam I.Mačiulienė apskundė minėtą nuosprendį, atnaujino šioje byloje įrodymų tyrimą. Ir šiame teisme ji jau parodymus davė, iš esmės pakeisdama savo poziciją, kurios laikėsi ikiteisminio tyrimo metu.

Savo parodymus Kauno apygardos teisme I.Mačiulienė jau pradėjo nuo posėdyje dalyvavusių penkių iš aštuonių nukentėjusiųjų, kuriems lig šiol nesumokėjo nė vieno cento, atsiprašymo. Nors šie jo ir nepriėmė kaip nesavalaikio.

Indra Mačiulienė/Vilmanto Raupelio nuotr.

Po to I.Mačiulienė, kurią Kauno apygardos teisme gynė jau trečias advokatas, galų gale pripažino, kad išvažiavo prieš pat tragišką kaktomušą į priešingą eismo juostą. Tačiau esą ne dėl savo kaltės, o dėl nuo jos nepriklausiusių aplinkybių – pasitaikiusio kelio dangos nelygumo ir pramušto vieno jos automobilio rato. Šią jos versiją patvirtino teismui pateikta privataus eksperto konsultacinė išvada apie galimai prieš susidūrimą išsileidusią vieną I.Mačiulienės automobilio padangą. Tačiau pasiteiravus pastarosios, kodėl ji ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad žuvusiųjų automobilis kelio vingyje išvažiavo į jos eismo juostą, I.Mačiulienė atsimušinėjo gana tradiciškai – pareigūnų spaudimu, patirtu ikiteisminio tyrimo metu, esą turėjusiu įtakos tokiems jos parodymams. Nors paaiškinti, kodėl tada dėl to niekam nesiskundė, nesugebėjo.

I.Mačiulienės skundą, kuriuo ji prašė visiško išteisinimo, nagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų Daivos Jankauskienės, Albino Antanaičio bei Evaldo Gražio kolegija išsikvietė ir minėtą privatų ekspertą, kurio konsultacinę išvadą pateikė I.Mačiulienė, ir Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertą, remiantis kurio išvada jai buvo pareikštas kaltinimas. Pastarasis su privataus eksperto išvada nesutiko.

Sumažinti tik priteisti ieškiniai

Šiandien minėta Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija paskelbė, kad tenkina I.Mačiulienės skundą iš dalies. Tačiau tik dėl jai priteistų ieškinių. Šie sumažinti nuo bendros 105 tūkst. eurų sumos, priteistos Kauno apylinkės teismo visiems aštuoniems nukentėjusiems jau tada juos sumažinus, iki 46 tūkst. eurų.

Šį savo sprendimą minėta Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija motyvavo tuo, kad svarbu užtikrinti, jog žalą padaręs asmuo galėtų realiai ją atlyginti ir būtų suinteresuotas tai padaryti, kaip įmanoma greičiau. Be to, atsižvelgta į turtinę I.Mačiulienės padėtį bei tai, kad ši nesiekė kitų asmenų mirties ir yra daugiavaikė mama.

Indra Mačiulienė/Vilmanto Raupelio nuotr.

Likusi Kauno apylinkės teismo nuosprendžio, paskelbto I.Mačiulienei pernai vasarį, dalis liko nepakeista, konstatavus, kad ji pagrįstai pripažinta kalta dėl įvykusios tragiškos kaktomušos, nusinešusios dvi gyvybes.

Paskelbus šią nutartį, minėtas nuosprendis I.Mačiulienei įsiteisėjo.