Robertui Javtokui – gera žinia iš teismo

Kaip penktadienį pranešė Kauno apylinkės teismas, toks sprendimas priimtas išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį asociacijai „Lietuvos krepšinis“ dėl Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos sprendimo panaikinimo.
Ieškovas prašė panaikinti asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos 2025 metų spalio 15 dienos sprendimą, kuriuo jam buvo skirta 858 eurų bauda. Ieškovas su komisijos sprendimu nesutiko ir kreipėsi į teismą.
Teismas nustatė, kad ieškovas, būdamas krepšinio klubo dalininku ir kitos asociacijos narės valdybos nariu, pagal Etikos ir drausmės kodeksą pagrįstai buvo laikomas oficialiu asmeniu, kuriam šio kodekso nuostatos gali būti taikomos.
Tačiau teismas pažymėjo, kad Etikos ir drausmės kodeksas reguliuoja su asociacija susijusių asmenų elgesį jiems atliekant su krepšinio veikla susijusias funkcijas asociacijos reguliuojamos veiklos srityje.
Aplinkybė, kad ieškovas laidoje „Nepatogūs klausimai su Rolandu Mackevičiumi“ dalyvavo siekdamas populiarinti moterų krepšinį, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo šios laidos vertinti kaip susijusios su krepšinio veikla. Todėl laida nelaikytina asociacijos renginiu Etikos ir drausmės kodekso prasme.
Atsakovė byloje neįrodė, kad komisija, priimdama skundžiamą sprendimą, veikė savo kompetencijos ribose. Todėl teismas sprendė, kad atsakovė drausmės bylos teisinio pagrindo neįrodė ir teisinio pagrindo pradėti drausmės bylą R. Javtoko atžvilgiu neturėjo.
Teismas taip pat sprendė, kad komisija iš esmės nagrinėjo trečiojo asmens, manančio, kad jo teisės į privatų gyvenimą pažeistos, gynybos klausimą. Komisija neturėjo kompetencijos nagrinėti krepšininkės skundo, todėl, taikydama ieškovui drausminę sankciją, viršijo savo kompetencijos ribas. Tuo pagrindu komisijos sprendimas pripažintas neteisėtu ir naikintinu.
Teismas taip pat vertino komisijos sprendimo pagrįstumą ir nustatė, kad komisija, pradėjusi drausmės bylą dėl konkrečių Etikos ir drausmės kodekso nuostatų pažeidimų, dalies jų netaikė, o dėl kitų nenurodė pažeidimų sudėties ir jų taikymo ieškovui tinkamai nepagrindė.
Teismo vertinimu, komisija, nors nurodė vertinusi ieškovo pasisakymus kompleksiškai viso pokalbio kontekste, iš tiesų vadovavosi ne visu pokalbio įrašu ir nuo originalaus dialogo besiskiriančia stenograma. Komisija taip pat neišklausė skundą pateikusios krepšininkės.
Pasisakydamas dėl ieškovo žodžių apie krepšininkės sutuoktinį, teismas atkreipė dėmesį, kad byloje nėra duomenų apie paties sutuoktinio pretenzijas dėl ieškovo pasisakymo apie jį. Įvertinęs ginčo pokalbio turinį ir jo kontekstą, teismas nenustatė pagrindo spręsti apie ieškovo pasisakymo nekorektiškumą.
Vertindamas ieškovui skirtos sankcijos rūšį ir dydį, teismas pažymėjo, kad Etikos ir drausmės kodekse numatytos tokios sankcijų rūšys: įspėjimas, bauda, diskvalifikacija, apdovanojimų atėmimas, draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su krepšiniu susijusioje veikloje. Kiekvienu atveju sankciją parenka ir jos dydį bei mastą nustato drausminiai organai. Taikant sankcijas turi būti atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, kaltės laipsnį bei visas kitas svarbias aplinkybes.
Teismo vertinimu, komisija savo sprendime nepagrindė, kodėl nagrinėjamu atveju netinkamas būtų įspėjimas ar kita poveikio priemonė. Asociacija taip pat nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad komisija, priimdama sprendimus analogiškais atvejais, yra nuosekli. Teismas vertino, kad asociacija neįrodė baudos sankcijos teisėtumo.
Teismas konstatavo, jog atsakovės komisija nepagrindė ir neįrodė, kad ieškovas padarė sprendime nurodytus drausmės pažeidimus, iš esmės priėmė nemotyvuotą sprendimą, taip pat nepagrindė sankcijos teisėtumo. Todėl ieškovui paskirta 858 eurų bauda pripažinta nepagrįsta, neatitinkančia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.
Teismas taip pat nustatė, kad asociacija neišsaugojo ir teismui nepateikė dviejų komisijos posėdžių vaizdo įrašų. Vis dėlto nustatytų pažeidimų pobūdis, teismo vertinimu, negali būti laikomas komisijos šališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymu, todėl teismas nenustatė pagrindo manyti komisiją buvus šališką.
Teismas ieškinį patenkino, panaikino asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos sprendimą ir priteisė ieškovui iš asociacijos „Lietuvos krepšinis“ 3606 eurus bylinėjimosi išlaidų.
Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui.
Kaip rašė BNS, buvęs krepšininkas teismo prašė panaikinti asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos pernai spalio 15-osios sprendimą ir pripažinti jį negaliojančiu.
R. Javtokas neigė padaręs pažeidimą, tuo metu „Lietuvos krepšinis“ jo reikalavimus laikė nepagrįstais siekiant išvengti drausminės atsakomybės, todėl prašė ieškinį visiškai atmesti.
Buvusį krepšininką asociacijos komisija nubaudė dėl jo pernai rugsėjo pasisakymų laidoje „Nepatogūs klausimai su Rolandu Mackevičiumi“.
Tuomet R. Javtokas krepšininkės Kamilės Nacickaitės-Vand der Horst vyrą ir vaiko tėvą pavadino „juodu“, taip pat nurodė, kad krepšininkė anksčiau „buvusi kaip ir su moterimi“.
Dėl tokių pasisakymų K. Nacickaitė-Van Der Horst kreipėsi į Etikos, drausmės ir apeliacinę komisiją, o ši R. Javtokui iškėlė drausminę bylą, kurią išnagrinėjusi skyrė minėtą baudą.
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