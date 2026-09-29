Romainiuose – BMW ir motociklo avarija: motociklininkė perduota į medikų rankas

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo eismo įvykį buvo gautas rugsėjo 29 d. 16.22 val.
Romainių ir Lubinų gatvių sankryžoje susidūrė automobilis BMW ir motociklas „Jamaha“. Automobilio vairuotojas – blaivus, motociklininkės blaivumo patikrinti įvykio vietoje nebuvo galimybės.
Po smūgio motociklininkė nukentėjo ir buvo išvežta į gydymo įstaigą.
Policijos pareigūnai reguliuoja eismą.
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