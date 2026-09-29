 Romainiuose – BMW ir motociklo avarija: motociklininkė perduota į medikų rankas

Romainiuose – BMW ir motociklo avarija: motociklininkė perduota į medikų rankas

2026-09-29 17:48 klaipeda.diena.lt inf.

Antradienio pavakarę Kaune, Romainių ir Lubinų gatvių sankryžoje, įvyko automobilio ir motociklo avarija. Vieta – sunkiai pravažiuojama.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Romainiuose – BMW ir motociklo avarija: motociklininkė perduota į medikų rankas</span>
Romainiuose – BMW ir motociklo avarija: motociklininkė perduota į medikų rankas / Feisbuko grupės „Romainiai - Naujieji Romainiai“ nuotr.

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo eismo įvykį buvo gautas rugsėjo 29 d. 16.22 val.

Romainių ir Lubinų gatvių sankryžoje susidūrė automobilis BMW ir motociklas „Jamaha“. Automobilio vairuotojas – blaivus, motociklininkės blaivumo patikrinti įvykio vietoje nebuvo galimybės.

Po smūgio motociklininkė nukentėjo ir buvo išvežta į gydymo įstaigą.

Policijos pareigūnai reguliuoja eismą.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Romainių ir Lubinų gatvių sankryža
motociklo ir automobilio avarija
avarija
avarija LT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų