Saulėtą pirmadienį Kaune – avarijų bumas

„Labai daug eismo įvykių. Palaukit“, – paprašytas informacijos apie avariją prie „Depo“ sakė Kauno policijos budėtojas, ieškodamas reikiamo įrašo.

Jis teigė, kad per geros oro sąlygos taip pat gali lemti daugiau avarijų, nes vairuotojai per daug atsipalaiduoja, per daug ima pasitikėti savo jėgomis ir praranda budrumą.

„Be to, išvažiuoja po žiemos daug „profesionalų“, – pridūrė budėtojas, turėdamas omenyje nepatyrusius vairuotojus, kurie žiemą vengia apskritai vairuoti, o po ilgos pertraukos vairavimo įgūdžiai būna suprastėję.

16.23 val. Vakariniame aplinkkelyje prie „Depo“ važiuojant link Lampėdžių susidūrė net keturi automobiliai. Buvo susidarę didelės eismo spūstys. Žmonės nenukentėjo.

Avarijų užfiksuota ir Varnių g., Taikos pr.

Varnių ir Panerių g. sankryžoje susidūrė du automobiliai: „BMW X5“ ir „Audi 80“. Šios transporto priemonės apgadintos nestipriai. Pareigūnai kviesti, nes vairuotojai nesutarė dėl kaltės. Žmonės nenukentėjo.

„Facebook“ grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Taikos pr. ties 116 namu susidūrė „Mercedes-Benz“ ir „Opel Zafyra“. Pranešimas gautas 16.35 val. Vienas iš ekipažo narių skundėsi, kad skauda galvą.