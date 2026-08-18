Savaitgalio išpuolis prieš Kauno autoservisą: ką atskleidė vaizdo kameros

Tiesa, Kauno policijos suvestinė apie šį įvykį pranešė tradiciškai santūriai: „Laikotarpiu nuo rugpjūčio 14 d. 18 val. iki rugpjūčio 17 d. 9 val. Partizanų gatvėje apgadinti automobiliai „Mercedes-Benz“, „Volkswagen“, BMW ir „Subaru“. Padaryta turtinė žala tikslinama.“
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad minėti automobiliai buvo aplankstyti bei apdaužyti. Ir jie – nebe pirmos jaunystės. Pavyzdžiui, „Mercedes-Benz“ – 2014 metų gamybos. Taigi, panašu, kad jie buvo palikti šiame autoservise remontui. Tačiau jis savaitgaliais nedirba, nes, remiantis pranešime policijai nurodytu laiku, penktadienį – baigiantis darbo savaitei, šie automobiliai dar buvo neapgadinti, o atėjus į darbą po savaitgalio – jau su akivaizdžiais vandalizmo ženklais.
Kauno policijos atstovės teigimu, kol kas dėl šio įvykio pradėtas tik aplinkybių patikslinimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už svetimo turto sunaikinimą ar sugadinimą t.y. aiškinamasi, kokio dydžio žala padaryta minėtų automobilių savininkams. O tai šiuo atveju labai svarbu, nes pagal vieną minėto Baudžiamojo kodekso straipsnio dalį gresia baudžiamoji atsakomybė tik nuo šešiolikos metų, o pagal kitą – jeigu sugadintas ar sunaikintas didelės vertės turtas arba tai padaryta visuotinai pavojingu būdu – jau nuo keturiolikos metų.
Partizanų gatvėje įsikūrusių autoservisų meistrai portalui kauno.diena.lt pašnibždėjo, kad, remiantis vaizdo kamerų įrašais, jų kolegas nuskriaudė paaugliai, patekę į neaptvertą kolegų teritoriją šeštadienio vakare – apie 20.30 val. Taigi, nustačius jų tapatybes, beliks išsiaiškinti, ar jų amžius – vis dar skydas nuo baudžiamosios atsakomybės ar jau nebe.
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