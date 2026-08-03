Savaitgalio kuriozas Vilijampolėje priminė legendinį nutikimą Ramybės parke, bet dar jo neperspjovė

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos suvestinė apie šeštadienio iškvietimus informuoja, kad tądien apie 15 val. pranešta, jog Jurbarko gatvėje į šulinį įkrito žmogus.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, iš tikrųjų buvo pranešta apie du į maždaug septynių metrų gylio šulinį, esantį remontuojamoje kelio dalyje, įkritusius apie 40-ies metų vyrus.
Apie tai pranešė kažkokia moteris. O po jos pranešimo į šio įvykio vietą, esančią ties buvusiu „Dailės“ kombinatu, išskubėjo visos Kauno specialiosios tarnybos.
Remiantis jau minėta ugniagesių gelbėtojų suvestine, jiems atvykus, apie penkių-šešių metrų gylio šulinyje buvo tik vienas vyras. Sąmoningam nelaimėliui padėta iš jo išlipti, panaudojus metalines kopėčias ir gelbėjimo virvę. Jis perduotas medikams.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nelaimės vieta susijusi su balandį pradėtu kapitaliniu Neries krantinės remontu. Kaip jau rašyta, šis pradėtas nuo požeminių tinklų ir „Kauno vandenys“, atliekantys paviršinių nuotekų tinklų statybos ir rekonstravimo darbus, planuoja juos baigti iki spalio.
Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad ugniagesiams gelbėtojams padėjus nelaimėliui išlipti iš šulinio, jis teigė, kad įkrito ten paskui savo mobilųjį telefoną. Panašu, kad arba šį gaudydamas, arba nesėkmingai bandydamas pasiekti už kažko užsikabinusį. Neatmetama, kad galbūt jam bandė padėti ir kitas vyras, dėl ko pranešėja ir nurodė, kad šulinyje – du asmenys.
Anot policijos atstovės, duomenų, kad į šulinį įkritęs 1987 m. gimęs vyras būtų neblaivus, nėra. Negalėjo ji atsakyti ir į klausimą, ar nelaimėlis – vietinis gyventojas, o gal su kapitaliniu krantinės remontu susijęs asmuo.
Policijos atstovė teigė, kad perdavus nelaimėlį medikams, šis išvežtas į gydymo įstaigą detalesniems tyrimams. Kokios traumos jam konstatuotos įvykio vietoje, taip pat neaišku. Tačiau policija dėl šio įvykio nepradės jokio tyrimo.
Kaip jau užsiminta, prieš keliolika, o gali ir daugiau metų, kur kas kurioziškesnis įvykis, susijęs su mobiliuoju telefonu, buvo įvykęs Ramybės parke, kuriame tuo metu buvo atkastos čia buvusio S. Dariaus ir S. Girėno mauzoliejaus liekanos. Ir į šią duobę tamsiu paros metu įkrito neblaivus asmuo, vakarojęs kitoje Vytauto prospekto pusėje buvusioje kavinėje. Teigiama, kad tai įvyko jam panorus nusišlapinti. Tada nelaimėlis išsikvietė pagalbą pats – paskambinęs iš minėtos duobės turėtu mobiliuoju telefonu. Būtent pagal šio skambutį tada jį rado ir įvykio vietą atsiųstos specialiosios tarnybos.
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