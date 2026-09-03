Šiaurės prospekte – nerimas dėl kaimyno: po skambučio sulėkė visos tarnybos

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, iškvietimas į Šiaurės prospekte esantį daugiabutį buvo gautas rugsėjo 3 d. apie 21.11 val.
Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu paskambinę gyventojai teigė ilgą laiką nematantys vieno savo kaimyno. Baiminosi, kad jam galėjo kas nors nutikti.
Į įvykio vietą sulėkė visos specialiosios tarnybos – policija, medikai ir ugniagesiai. Pastarieji prie buto lango penktajame aukšte kilo pasitelkę autokeltuvą. Tokios pagalbos – patekti į gyventojo butą, ugniagesių prašė policijos pareigūnai. Tai – įprasta tarnybų bendradarbiavimo praktika.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, bute buvo rastas sąmoningas žmogus. Jį apžiūri medikai. Policijos pareigūnai kol kas negalėjo to nei patvirtinti, nei paneigti.
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