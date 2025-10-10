Siauroje Žaliakalnio gatvelėje – smarkus susidūrimas

Keleivio pusėje suaižėjęs „Smart“ priekinis stiklas. Belieka tik spėlioti, ar keleivis trenkėsi į stiklą, ar tai smūgio iš išorės padarinys.
Kauno policijos budėtojas, su juo susisiekus po avarijos praėjus pusvalandžiui, portalui kauno.diena.lt teigė, kad sistemoje nėra užregistruoto tokio įvykio, pareigūnai nekviesti. Tokiu atveju, tikėtina, kad vairuotojai sutarė dėl kaltės, nebuvo sužeistų žmonių, tad pakako savarankiškai užpildyti eismo įvykio deklaraciją.
Budėtojas pridūrė, kad šiandien buvęs atvejis, kai po eismo įvykio Giedraičių g. ir kitos gatvės sankryžoje buvo kreiptasi į medikus apeinant pareigūnus, tačiau negalėjo patvirtinti, kad kalba eina apie tą pačią avariją.
Įvykio padarinius užfiksavęs portalo kauno.diena.lt fotografas atkreipė dėmesį, kad „Smart“ buvo su tranzitiniais automobilio numeriais.
