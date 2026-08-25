Skandalinga: pedofilui apykoję nuėmė anksčiau, nei jis atsidūrė kalėjime

Niekas nekontroliavo
Rugpjūčio 21-ąją R. Jakštys buvo grąžintas į Kauno kalėjimą, tačiau, portalo kauno.diena.lt žiniomis, likus dienai iki tol – rugpjūčio 20-ąją – Probacijos tarnyba nuėmė pedofilui apykoję, kuri jam buvo uždėta paleidus į laisvę lygtinai, po to, kai Konstitucinis Teismas birželį pripažino, kad Bausmių vykdymo kodekso nuostata, draudžianti lygtinai paleisti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamus asmenis, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.
Šį faktą dėl pedofilui rugpjūčio 20-ąją nuimtos apykojės, atsakydami į portalo žurnalistės užklausą, patvirtino Probacijos tarnybos atstovai.
„Lietuvos probacijos tarnyba, gavusi dokumentus iš Kauno apygardos teismo dėl įsiteisėjusio nuosprendžio vykdymo, vadovaujantis teisės aktais, išregistravo asmenį iš Probacijos tarnybos registro ir tą pačią dieną nuėmė apykoję. Tai reiškia, kad neliko teisinio pagrindo vykdyti asmens priežiūrą elektroninio stebėjimo priemonėmis ar kitaip jį kontroliuojant“, – teigė Probacijos tarnybos patarėja Simona Banėnienė.
Už grotų – kitą dieną
Klausimą, kurią valandą tiksliai tądien Probacijos tarnyba nustojo stebėti R. Jakštį, pašnekovė paliko neatsakytą. Tačiau, kaip paaiškėjo, Kauno apskrities policijos pareigūnai pedofilą į įkalinimo įstaigą iš tiesų pristatė tik kitą dieną – rugpjūčio 21-ąją.
Kauno apylinkės teismas portalą kauno.diena.lt informavo, kad rugpjūčio 20-ąją Kauno apylinkės teismo patvarkymas dėl nuosprendžio vykdymo buvo perduotas vykdyti policijai.
„Rugpjūčio 21 d. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informavo teismą, kad R. Jakštys tą pačią dieną buvo sulaikytas ir pristatytas į Kauno kalėjimą. Kauno apylinkės teismas, nedelsdamas atliko jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir perdavė patvarkymą dėl įsiteisėjusio nuosprendžio vykdymo“, – detalizavo Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja Inga Ramanauskaitė.
„Penktadienį (rugpjūčio 21 d. – aut. past.), pirmoje dienos pusėje, gavę dokumentus iš teismo pristatė asmenį į įkalinimo įstaigą. Duomenų, kad jis būtų priešinęsis, nėra“, – sakė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė, vėliau Eltai pridūrusi, kad pareigūnai sulaikyti R. Jakščio vyko pagal turimus adresus.
Skylėtas bendradarbiavimas
Paaiškėjus, kad pedofilas kurį laiką buvo paliktas be teisėsaugos institucijų priežiūros, portalo kauno.diena.lt žurnalistė uždavė Probacijos tarnybai papildomus klausimus. Buvo aktualu, ar Probacijos tarnyba informavo policijos pareigūnus, ar Lietuvos kalėjimų tarnybą, kad R. Jakščiui rugpjūčio 20-ąją buvo nuimta apykojė ir jis nebuvo kontroliuojamas nei elektronine stebėjimo priemone, nei kitu būdu.
„Keitimasis informacija – įprastinė tarpinstitucinė bendradarbiavimo praktika, taikyta ir šiuo atveju“, – lakoniškai tikino S. Banėnienė.
Probacijos tarnybai palikus pedofilą be kontrolės, galėjo kilti rizika, jog jis pabėgs ar naujai nusikals. Tokie nuogąstavimai atsiranda, nes R. Jakštys dėl tokio pobūdžio nusikaltimų teisiamas ne pirmą kartą.
Tad kyla klausimas, kodėl jam apykojė nebuvo nuimta prieš pat užsiveriant kalėjimo grotoms? Ar tarp teisėsaugos institucijų įvyko nesusikalbėjimas?
S. Banėnienės pateiktame atsakyme, tarp eilučių, galima įskaityti, kad spragų, kurias reikia lopyti, yra. „Pažymėtina, jog įstaigų bendradarbiavimo modeliai ir algoritmai yra nuolatos tobulinami ir pritaikomi pagal teisėkūros formuojamas praktikas“, – šabloniškai atsakė Probacijos tarnybos atstovė.
Pedofilui – Temidės kirtis
Kauno apygardos teismas rugpjūčio 18 d. atmetė R. Jakščio dviejų advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Teismas taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Ištaisius Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų procesinę klaidą, pedofilui paskirta galutinė laisvės atėmimo bausmė nuo 4 metų ir 3 mėnesių sumažinta iki 3 metų 8 mėnesių.
Kaip rašė Elta, bylos duomenimis, nusikalstamos veikos buvo padarytos 2018–2020 metais, kai R. Jakštys, žinodamas, kad nukentėjusiesiems yra 14–15 metų, jų atžvilgiu atliko tvirkinamuosius veiksmus. Trims nukentėjusiesiems priteista sumokėti 8 tūkst. eurų.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo nuoseklūs ir juos patvirtino kiti byloje surinkti duomenys.
R. Jakštys dar gali pasinaudoti kasacijos teise ir kreiptis su skundu į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą.
(be temos)