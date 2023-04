Skandalingasis „skaistuolis“ vienos velykinės dovanos iš teismo jau sulaikė, antroji – po pietų?

Apsimelavo viešai

Kaip jau rašyta, reikalavimą, kad teisėja nusišalintų nuo šios bylos, A. Ulvidas su savo advokatu Arnoldu Blaževičiumi pareiškė trečiadienį, kai pagaliau pasirodė jos posėdyje ir prieš šį surengė dar vieną šou, kurio metu eilinį kartą viešai apsimelavo.

Pavyzdžiui, kad mergaitė, kurią jis atsivežė į Pramonės prospekto degalinę, kurioje buvo sumuštas šios draugės tėvo, jau buvo šešiolikmetė. Ji buvo penkiolikmetė, dėl ko prokuroras ir prašė teismo sugriežtinti A. Ulvidui kardomąją priemonę, nes jis pažeidė šioje byloje buvusį draudimą bendrauti su jaunesnėmis negu šešiolikos metų mergaitėmis.

Be to, A. Ulvidas per minėtą šou gyrėsi, kad visi prokurorų bandymai jį nubausti už mergaitėms patinkančius jo šokius, dėl ko jis neatsigina jų skambučių, atsitrenkė į sieną. Esą jis laimėjo jau dvi bylas. Nors pirmoji A. Ulvido byla, kaip jau ne kartą rašyta, dėl jo skundų nukeliavo net iki Aukščiausiojo Teismo, kuris konstatavo tą patį, kaip ir prieš tai jį kaltu pripažinę Kauno apylinkės bei apygardos teismai, – kad A. Ulvido šokiai nuogai išsirengus prieš jaunesnes negu šešiolikos metų mergaites yra jų tvirkinimas.

Kol kas A. Ulvidas dėl to išteisintas tik pirmadienį paskelbtame Kauno apylinkės teismo teisėjo Raimundo Mikštos nuosprendyje, kaip esą nežinojęs, kiek jo šokių žiūrovėms, kurios teismui teigė, kad melavusios, jog yra vyresnės, metų. Tačiau šis nuosprendis dar neįsiteisėjo, nes prokuroras jį skųs.

LNK reportažas:

Geriausia gynyba puolant?

Pagaliau pasirodęs trečiadienį teisme A. Ulvidas ir toliau viešai reklamavo tai, kas Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu yra nusikaltimas – esą praėjusį savaitgalį sulaukė dar apie 60 mergaičių, prašančių jo pademonstruoti savo garsųjį šokį, skambučių. Už tai jau nuteistas A. Ulvidas gyrėsi, kad jos taip nori šio jo spektaklio, kad gauna jo telefono numerį viena per kitą – „pamatė Marytė – jai taip patiko, kad pasakė Onutei. Ta – ir aš noriu, bet papasakojo ir Kazytei. Ir tai reikia!“.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Patikslintais duomenimis, po šio šou prasidėjus A. Ulvido bylos posėdžiui, iš pradžių nagrinėti prokuroro prašymai sugriežti jam kardomąją priemonę. Kaip jau rašyta, po plačiai nuskambėjusio incidento degalinėje prokuroras prašė teismo skirti A. Ulvidui intensyvią priežiūrą apykojės pagalba, uždraudžiant jam nuo 6 iki 21 val. išeiti iš namų bei bendrauti su visomis nepilnametėmis iki 18 metų. Šiais draudimais siekiama, kad jis negalėtų lankytis prie ugdymo įstaigų ir užbėgti už akių jo pamėgtiems pasiteisinimams, kad nesugeba atskirti mergaičių amžiaus ir ar šios jam sako tiesą apie savo metus.

Tačiau degalinėje sumuštam A. Ulvidui gavus nedarbingumą, šis prokuroras prašymas įstrigęs Kauno apylinkės teisme jau pusantro mėnesio, nes teisiamasis nepasirodė net dviejuose iš anksto suplanuotuose teismo posėdžiuose. Galiausiai prokuroras pateikė teismui dar vieną prašymą – skirti A. Ulvidui bent namų areštą tokiomis pačiomis sąlygomis, t. y. nuo 6 iki 21 val., ir atvesdinti į kitą teismo posėdį su policijos pagalba. O tai įvykdžius, jau būtų galima nagrinėti ir prašymą dėl apykojės uždėjimo.

Nesibaigiančios kontratakos

Kaip jau rašyta, į trečiadienio posėdį A. Ulvidas atvyko pats. Ir po minėtų prašymų nagrinėjimo pareikalavo, kad nuo jo bylos nusišalintų pati teisėja.

Prieš tai, kaip ir ankstesnėse bylose, jis reikalavo, kad nuo jo bylos būtų nušalintas ir prokuroras. Tačiau šie jo prašymai buvo atmesti.

Kaip portalui kauno.diena.lt po trečiadienio posėdžio teigė pats A. Ulvidas, jų su advokatu reikalavimas, kad nusišalintų teisėja grindžiamas šešiais-aštuoniais argumentais, iš kurių jis buvo linkęs išskirti du: esą teisėjos šališkumą, atmetant jo prašymus, bei tai, kad šio uždaro teismo proceso medžiaga patenka į žiniasklaidą. Nors pats jai, kaip šį kartą, ir komentuoja, kas vyksta už uždarų teismo salės durų.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Šiandien teisėja V. Tamošaitienė paskelbė, kad atmeta A. Ulvido ir jo advokato prašymą ją nušalinti, nes šiame nenurodytos objektyvios priežastys ar įstatymuose numatyti pagrindai, kodėl ji turėtų tai padaryti. O savo sprendimą dėl prokuroro prašymo sugriežtinti A. Ulvidui kardomąją priemonę skelbs šiandien 14 val.