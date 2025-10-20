Skandalingų kaltinimų sulaukęs Abraitis nepasiduoda – nori toliau dirbti ginekologu

Kauno apylinkės teismas kas tris mėnesius V. Abraičiui pratęsia procesinės prievartos priemonę – laikiną teisės užsiimti gydytojo akušerio ginekologo veikla sustabdymą. Paskutinį kartą šis draudimas pratęstas rugsėjo 19 dieną iki gruodžio 20-osios.
Piktnaudžiavimu ir neteisėtu informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimu kaltinamo V. Abraičio baudžiamoji byla nagrinėjama Kauno apylinkės teisme. Spalio mėnesį teisme apklaustos keturios nukentėjusios moterys. Lapkričio 5 dieną įvyksiančiame posėdyje planuojama apklausti kitas keturias nukentėjusiąsias.
Kaip anksčiau pranešė prokuratūra, V. Abraitis kaltinamas tuo, kad nuo 2018-ųjų birželio iki 2023-ųjų birželio Kaune teikdamas sveikatos priežiūros paslaugas valstybinėse ir privačiose įstaigose slapta nufilmavo apie 20 savo pacienčių.
Pasak kaltinimą byloje palaikančio prokuroro Donato Blinstrubio, dalies moterų nepavyko identifikuoti, todėl nukentėjusiomis pripažintos aštuonios pacientės.
Prokuroro teigimu, techninėmis priemonėmis buvo fiksuojamos kai kurios intymios pacienčių kūno vietos. Teisėsauga skelbė ikiteisminio tyrimo metu negavusi duomenų, kad vaizdo įrašai būtų platinti.
Nukentėjusiosios civiliniais ieškiniais iš gydytojo prašo priteisti iš viso apie 67 tūkst. eurų žalos kompensaciją. Teismas pratęsė laikiną V. Abraičio nuosavybės (žemės sklypų) apribojimą iki kitų metų balandžio. Apribojimas skirtas užtikrinti nukentėjusiųjų civilinius ieškinius.
Anksčiau V. Abraičio advokatas žurnalistams sakė, kad ikiteisminio tyrimo metu jo klientas kaltės nepripažino, o daugelį pacienčių vaizdo įrašų darė gydymo tikslais.
