Vytautui Abraičiui – blogos žinios iš teismo

„Teismas atmetė kaltinamojo V. Abraičio gynėjo skundą ir paliko galioti Kauno apylinkės teismo praėjusių metų gruodžio 19 dienos nutartį“, – BNS pirmadienį nurodė teismo atstovė Vija Kudzienė.
Šia nutartimi Kauno apylinkės teismas praėjusių metų gruodžio 19-ąją V. Abraičiui pratęsė ribojimą dirbti akušeriu ginekologu nuo gruodžio 20 iki kovo 20 dienos.
Kauno apygardos teismo sprendimas atmesti kaltinamojo skundą įsigaliojo iš karto ir yra neskundžiamas.
BNS rašė, kad draudimas verstis akušerio ginekologo praktika V. Abraičiui taikomas nuo 2024-ųjų rugsėjo, jį nušalinus nuo pareigų. Vėliau kas tris mėnesius šios teisės laikinas sustabdymas būdavo pratęsiamas.
Draudimas V. Abraičiui taikomas Kauno apylinkės teismui nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje gydytojas kaltinamas piktnaudžiavimu ir neteisėtu informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimu. Artimiausias bylos posėdis numatytas trečiadienį.
Teisėsaugos duomenimis, V. Abraitis 2018–2023 metais Kaune teikdamas sveikatos priežiūros paslaugas valstybinėse ir privačiose įstaigose slapta nufilmavo apie 20 savo pacienčių.
Pasak valstybinio kaltintojo, dalies moterų nepavyko identifikuoti, todėl nukentėjusiomis pripažintos aštuonios pacientės. Teisėsauga ikiteisminio tyrimo metu negavo duomenų, kad vaizdo įrašai būtų platinti.
Nukentėjusiosios civiliniais ieškiniais iš gydytojo prašo priteisti apie 67 tūkst. eurų žalos kompensaciją. Šiam reikalavimui užtikrinti teismas V. Abraičiui iki balandžio yra skyręs laikiną nekilnojamojo turto nuosavybės apribojimą.
Kaltinamojo advokatas Mindaugas Martinaitis prasidedant teisminiam bylos nagrinėjimui pernai birželį sakė, kad jo klientas kaltės nepripažįsta, o daugelį pacienčių vaizdo įrašų darė gydymo tikslais.
