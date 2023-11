Per sniegą – su vasarinėmis padangomis ir be vairuotojo pažymėjimo

Vasarines automobilių padangas į žiemines reikia pakeisti iki lapkričio 10 d. Anot Kauno policijos skyriaus pareigūnų, žieminių padangų protektoriaus gylis turi būti ne mažiau nei 3 mm. Vairuotojams, kurių automobilių padangų protektoriaus gylis yra mažesnis nei 3 mm, gresia nemalonumai – piniginės baudos nuo 50 iki 100 eurų, taip pat panaikinama automobilio privalomoji techninė apžiūra.

Kauno policijos pareigūnai pasidžiaugė, jog vairuotojai sąmoningėja bei paiso ne tik draudimų, bet ir itin prastų oro sąlygų – naujam žieminių padangų sezonui yra pasirengę išties neblogai – transporto priemonių padangų protektorių gylis atitiko reikalavimus.

Iš patikrintų bemaž 700 transporto priemonių, vasarinėmis padangomis į gatvę buvo išriedėjusi viena transporto priemonė. Nors vyras iš pradžių teisinosi, jog tiesiog pamiršo pasikeisti automobilio „Volkswagen Transporter“ padangas į žiemines, greitai paaiškėjo, jog vairuotojui gresia daug rimtesni nemalonumai. Vyras neturėjo teisės vairuoti transporto priemonių, nes ši jam buvo atimta. Vairuotojo „dosjė“ ir aibė kitų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Čia vyro (gim. 1993 m.) kelionė nuosavu automobiliu ir buvo baigta.

Policijos pareigūnai pridūrė, kad padangas į žiemines pasikeisti būtina, be to, toks paprastas veiksmas gali apsaugoti nuo itin skaudžių pasekmių, pavyzdžiui, skaudžių eismo įvykių. Padangos, kurios yra skirtos žiemos sezonui, geriau sukimba su važiuojamąja kelio danga, todėl prie transporto priemonės vairo saugiau jausis ne tik vairuotojas, bet ir jį supantys kiti eismo dalyviai, pavyzdžiui, per pėsčiųjų perėją einantys pėstieji.