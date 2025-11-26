 Per snygį Akademijoje užsiliepsnojo mikroautobusas

Per snygį Akademijoje užsiliepsnojo mikroautobusas

2025-11-26 16:10
Jurgita Šakienė

Snieguotą trečiadienį ugniagesiams atskriejo pagalbos šauksmas dėl degančio autobusiuko.

Transporto priemonė užsiliepsnojo Kauno rajono Akademijos miestelyje, Šakių pl. ir Forto g. sankirtoje.

Pranešimas gautas lapkričio 26 d. apie 14.08 val. Atvykus ugniagesiams degė krovininis mikroautobusas „Citroen Jette“.

Kaip portalui kauno.diena.lt nurodė ugniagesių atstovė Džiuginta Vaitkevičienė, iki ugniagesių atvykimo gesinta dviem po 5 kg miltelių gesintuvais.

„Išdegė salonas, išdužo langai“, – nurodoma įvykio aprašyme. Įvykis – tiriamas.

Policija apie šį įvykį informacijos neturėjo.

